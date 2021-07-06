辭民建聯會務顧問　資審會成員梁愛詩：部分泛民退黨亦未必能參選

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-06 19:34

特首林鄭月娥今早（6日）出席行政會議前宣布，李家超將出任資審會主席，官守成員包括政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強及民政事務局局長徐英偉；非官方成員包括基本法委員會前副主任梁愛詩、全國人大前常委范徐麗泰及中大前校長劉遵義，任期即日生效。 梁愛詩接受《香港01》查詢時表示，合資格的候選人須符合「愛國者治港」原則，擁護《基本法》和效忠特區。被問到若有候選人公開推翻過往言論，會否被視改過自身獲「入閘」機會，梁愛詩稱，要視乎該人是否言行合一，強調現時未有案例，仍要看實際情況。 梁愛詩又指，部分民主派人士退黨，亦未必符合資格，「不是退黨就一定是好人或壞人」，強調在審核候選人背景時，不會考慮其政黨，而是考慮過往的個人言論和行為。

范徐麗泰稱，現階段難以評論個別人能否入閘，「誰是『攬炒』人士大家都知」，相信不少泛民人士應沒有做過相關事件。（資料圖片）

林鄭稱3人無政黨背景

特首林鄭月娥今早（6日）宣布資格審查委員會的組成，形式3名非官守成員完全符合對國家忠誠，對香港負責及有承擔。她指3人非選委會委員、無政黨背景、社會地位崇高，感謝他們接受邀請。

不過，梁愛詩本身是民建聯會務顧問，她接受查詢時說已口頭辭任，黨員身份則在出任律政司司長時辭去。根據民建聯網站，該黨有16名會務顧問，包括全國人大常委譚耀宗，他今日接受查詢時說自己可能會助選，不適合加入資審會。

▼候選人資格審查委員會成員名單▼

范太拒評個別人士能否「入閘」：誰人「攬炒」大家都知

范徐麗泰接受傳媒訪問時表示，資審會的組成多元且資深，由從事多年公共服務的社會人士擔任，取代以往選舉主任的職能，可以公平公正按照有關法律和條例進行審查工作。她又指，資審會將檢視候選人過往的言論、行為等，決定候選人是否符合資格，強調資審會的決定不得提訴訟。

范徐麗泰稱，現階段難以評論個別人能否入閘，「誰是『攬炒』人士大家都知」，相信不少泛民人士應沒有做過相關事件，「其實他們自己最清楚過去做過甚麼、說過甚麼、寫過甚麼。」被問到曾借出議員辦事處做初選票站人士能否「入閘」，范徐麗泰指，屆時將會知道，強調不是她一人作主，仍要一併考慮各種各樣的資料，「之後作出的決定才經得起考驗。」

民主黨主席羅健熙。（資料圖片／梁鵬威攝）

羅健熙：誰出任資審會成員分別不大

民主黨主席羅健熙接受傳媒查詢時表示，由哪個官員出任資審會成員都沒大分別，認為資審會背後有國安委、警方國安處協助審查，資審會亦不可改變國安委的決定。對於民主黨會否參選，他稱有待9月召開會員大會後再決定。