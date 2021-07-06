未加入資審會　譚耀宗：自己或助選不適合　3非官守成員德高望重

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-06 13:11

特首林鄭月娥今早（6日）宣布，政務司司長李家超將出任候選人資格審查委員會主席，官守成員包括政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強及民政事務局局長徐英偉；非官守委員包括基本法委員會前副主任梁愛詩、全國人大前常委范徐麗泰及中大前校長劉遵義。 全國人大常委譚耀宗認為，資審會中有一半的社會人士做法合適，又形容三位非官守委員都在社會上德高望重，而他本人因為曾參與多場選舉，來屆亦或會替民建聯助選，故不適合出任資審會委員。

▼資審會成員一覽▼

譚惠珠未獲邀 譚耀宗：無理由全女班

譚耀宗接受查詢時指，劉遵義曾任行政會議成員，亦是中文大學前校長，是一位公正的人，雖然他較少參與選舉事務，但相信不影響協助審查並確認候選人的參選資格，認為對方是合適人選。

本身是民建聯會務顧問的譚耀宗又說，政府從未曾邀請他加入資審會，而他個人亦曾參與多場選舉，加上來屆或會替民建聯黨友助選，所以認為自己並非適合的委員人選。至於為何基本法委員會副主任譚惠珠同未獲邀加入資審會，譚耀宗拒猜測原因，僅笑言「已經有兩名女士加入，無理由三人全是女性，有一位男士平衡下都好」。