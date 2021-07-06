01消息｜李家超升官「雙響炮」　料任資審會主席　決策1500人入閘

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-07-06 06:30

李家超上月底獲國務院任命為政務司司長，官途扶搖直上。可靠消息透露，政府將於日內公布由李家超出任候選人資格審查委員會主席，負責審查並確認行政長官、選舉委員會和立法會議員候選人的資格，掌控參選人入閘及把關工作。 據了解，其餘三名資審會官守成員包括政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強及民政事務局局長徐英偉；非官守成員方面，據悉包括基本法委員會副主任譚惠珠。

據悉，李家超將會正式成為首任候選人資格審查委員會主席。（張浩維攝）

料政府最快日內公布任命

根據全國人大「311決定」，特區須設立候選人資格審查委員會，負責審查並確認行政長官、選舉委員會和立法會議員候選人的資格。按照完善選舉改制草案，資審會的主席及成員由行政長官藉憲報公告委任，人數上限從5人增加至8人，包括主席、2至4名官守成員，以及1至3名非官守成員。特首林鄭月娥曾表示，特首不會出任資審會主席，而是由其他主要官員出任。

據悉，李家超將會正式成為首任候選人資格審查委員會主席，特區政府將會日內公布有關決定，意味李家超將會正式掌控各級選舉的參選人入閘及把關工作。

早前已報道傳出李家超有望接掌資審會，有政界中人指，李家超在政府只餘一年任期上任司長，其中一個要務是處理好未來3場選舉，確保不會出亂子，以李曾掌管保安局經驗，相信有助逐一審查參選人是否符合「愛國者標準」。全國人大常委譚耀宗日前表示，若由李家超出掌資審會不感奇怪。

人選須向中央備案

根據草案，資格審查委員會根據國家安全委員會意見而作出的選委、特首及立法會候選人資格決定，不得提起訴訟。草案列明行政長官需要為資格審查委員會的組成，向中央政府備案。