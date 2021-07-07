消息：港府「通關報告」日內呈中央　涉兩大磋商單位挑戰不少

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-07-07 07:57

特首林鄭月娥7月1日訪京後回港，在機場回應傳媒提問時透露，港府已與港澳辦商討通關問題，而中央要求特區政府提交詳細報告，希望稍後有進展。昨早（7月6日）林鄭在出席行政會議前，回應記者問及通關問題時，她重申早前到北京期間，有機會見到港澳辦官員，表達了通關訴求，當局正在梳理相關報告再交予中央，暫時未有通關時間表。 消息人士透露，港府向中央呈交的報告，經已準備得七七八八，可望於日內呈交給中央。報告呈交後，港府並沒有為通關設定時間表，而關鍵是立即開始磋商，但公眾要注意粵港「免隔離」通關，目前難點痛點尚不少，不宜有過高的期望。因為縱使有港澳辦的支持，但是次磋商涉及其他兩個談判對象，包括國家衛健委和廣東省政府。然而廣東早前剛剛爆發了變種疫情，難免餘悸猶存，故即使中央批准港府展開磋商，挑戰仍然不小。

廣東省緊張香港疫情 開關料將設不少限制

據了解，廣東省對香港疫情甚為緊張，相反，省內復工復業一切順利，若和香港「免隔離」通關，究竟保證能否獲益必然大過風險 ? 故預期廣東省政府開出的條件，一定甚為審慎，除首階段必然是設下入境人數限額、接種疫苗及檢測抗體之外，估計必須要和內地健康碼有一定程度上的接軌安排。總之，港府要有充分準備，務求廣東省難於拒絶。

黃國健料今季之內難以通關 接種率待提高

行政會議成員、工聯會立法會議員黃國健認為，香港疫情仍未算得上非常穩定，間中出現本土或輸入個案，而內地亦將通關的安全系數設得很高，雙方「對接」仍有一段距離。至於澳門，他認為當地要看北京指示，加上香港接種率偏低，目前兩地通關仍有難度。

黃國健個人估計內地要求香港要有七成接種率才放心，認為今季之內通關有難度，中港、港澳通關沒有這麼快實現，香港現階段仍要着重「清零」和提高接種率。