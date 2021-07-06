林鄭：已向港澳辦表達通關強烈訴求　正與新加坡重商旅遊氣泡

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本港新冠疫情持續穩定，特首林鄭月娥上周訪京時，曾與港澳辦商討通關問題，中央已經要求特區政府提交詳細報告，希望稍後有進展。

林鄭月娥今早（6日）出席行政會議前指，早前在北京出席黨慶活動期間，有向港澳辦官員表達希望盡早通關的強烈訴求，特區政府正疏理向中央提交的報告，暫時未有具體通關時間表。

她又指，新加坡目前仍是香港首選的旅遊夥伴，商務及經濟發展局局長邱騰華正與新加坡商討重新實施旅遊氣泡，但或會要求先接種疫苗才能往返兩地。

新加坡旅客來港或需先打疫苗

林鄭表示，明白香港市民對通關的訴求，而商界亦有到內地進行商業活動的必要性，所以她每次有機會與中央官員見面，都提出通關要求；她上周在北京期間亦有機會見到港澳辦官員，表達了這強烈訴求，政府現正梳理報告交予中央，但暫時沒有通關時間表。

至於早前兩度取消與新加坡的旅遊氣泡，林鄭稱，新加坡的疫情已穩定下來，會重新探討相關安排。但她指出，留意到新加坡對疫情採取了新策略，即以與病毒共存取代徹底清零，港府要先了解會否對旅遊氣泡有影響，加上當地的疫苗接種率高，早前已單方面要求到訪當地港人需要接種疫苗，政府正考慮會否同樣要求新加坡旅客到港前，也要先接種疫苗。

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