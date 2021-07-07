議員質疑海外法官必要性　李家超：做法有助維持信任及與對外聯繫

撰文： 高諾恆 最後更新日期： 2021-07-07 16:42

立法會議員謝偉俊今（7日）於立法會大會會議提出口頭質詢，問及終審法院在挑選海外非常任法官時會否考慮國家安全因素，海外非常任法官是否必須。經民聯立法會議員梁美芬發言亦指出《基本法》内只列明終審法院「可」邀請海外非常任法官參與審訊，而非「需」。她認爲非所有案件都適合海外法官參與審理，認爲應給予終審法院酌情權，不一定要委派海外非常任法官參與案件審理。 政務司司長李家超回應時指，實施《港區國安法》以來未有海外法官拒絕邀請，而挑選時會根據其專業才能做出考慮，表示對他們的操守和司法能力有信心並給予尊重。他强調委派海外非常任法官有助維持外界對香港在獨立司法上的高度信任，同時保持與其他同樣行使普通法的地區的緊密聯繫，符合司法制度所需的優點。

李家超今日（7日）出席立法會大會會議，回應有關委派海外法官的口頭質詢。（鄭子峰攝）

議員建議加緊審查海外法官背景 李家超：法官無偏私維護法制

經民聯立法會議員林健鋒批評有外國人士對香港的評論不準確全面，存在偏見，質疑在挑選海外法官時難以確保他們對香港以至中國的實際情況有正確的見解。民建聯議員周浩鼎亦指有海外法官離開崗位後藉故抹黑《港區國安法》，他建議要加緊對法官的背景審查。李家超則表示被邀請的法官必須宣誓並表明擁護《基本法》和效忠香港特區，會無偏無私地處理案件和維護法制，對他們有信心。

何君堯：長期依賴非常任法官是弊端

建制派立法會議員何君堯批評香港沒有充足的常任法官，長期依賴非常任法官是弊端。他認爲應以四名常任法官為起步點，而非現時的三名。李家超則表示現時一名首席法官、三名常任法官以及一名非常任法官的做法，是根據《基本法》並在充分考慮下而制定的，不同意需要改動。他再次強調現時的運作有助香港與其他普通法地區保持緊密聯繫，還有維持獨立司法的高度信任。