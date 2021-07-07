議員倡設永久共產黨歷史展覽　曾國衞：會反映意見並作實際考慮

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-07 13:18

立法會今（7日）召開大會，工聯會立法會議員陸頌雄提出口頭質詢，問及政府有否新計劃保育在香港與中國共產黨相關的史料及事蹟，並活化古蹟，加深年輕人對中共的認識。 民建聯陳克勤發言時指，現時市民大眾要接觸共產黨較為困難，關注當局會否設置永久性的中共歷史展覽。政制及內地事務局局長曾國衞說，香港歷史博物館長期設有有關中共與香港歷史的展覽，講述省港大罷工等事件，會向相關政策局反映有關意見，並作實際考慮。

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曾國衞認同需加深年輕人對中共認識

曾國衞表示，各政策局按其範疇，進行整理史料和保育歷史建築的工作，公共圖書館有與中共有關的刊物，而歷史博物館亦相關的史料和展覽。他認同需要加強公民教育，加深年輕人對中共的認識，「沒有共產黨，不會有新中國，沒有新中國，不會有一國兩制。」

經民聯張華峰批評，特區政府一直以來對中共零宣傳，反對派多年來污名化中共，令港人對中共存在錯誤認知，關注當局會否在學校課本及公務員培訓加入中共「偉大歷史」，並電影等輕鬆手法宣揚中共的貢獻。曾國衞指，不能苟同張華峰指港府對中共零宣傳的看法，認為港府在很多方面務實地保存和保育與中共有關的歷史，並推行相關教育工作。

教育局副局長蔡若蓮表示，初中和高中中國歷史科包含20世紀中國發展歷史，當中包括中共的發展和貢獻，以及一國兩制與香港發展關係等，而即將進行的國民及社會科，會學習中國改革開放路向及國家體制等。