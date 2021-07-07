立會通過委任林文瀚為終院常任法官　建制派促檢討海外法官制度

撰文： 羅家晴 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-07 19:49

立法會今（7日）審議委任法官林文瀚為終審法院常任法官議案，會上多名議員表明支持，但亦有不少議員關注政府應檢討委任海外非常任法官的機制，其中謝偉俊表示中國已遭多個西方國家圍堵，若香港仍委任「五眼聯盟」國家的法官，可能是政治不正確。 政務司司長李家超表示，林文瀚有豐富法律經驗，在處理公法及憲法案件方面堪稱專家，又指對方撰寫的判詞理據清晰透徹，認為林文瀚有助終審法院繼續在維護法治方面擔當重要角色。 議案在大比數支持下獲得，任命將於本月內生效。

林文瀚。（資料圖片）

立法會議員謝偉俊表示，明白回歸初期需要營造良好氣氛，邀請得高望重的海外法官，「搵條靚嘅裙蓋住我哋隻腳」。但他認為現在中國已遭多個西方國家圍堵，若香港仍委任「五眼聯盟」國家的法官，可能是政治不正確。他強調政府應檢討相關機制，「對鞋啱唔啱着要著鞋個人先知道」，強調香港司法制度是否適合香港人，亦只有香港人知道。他認為中華民族與外國的價值觀不同，海外法官有機會左右終審法院的判決，質疑本港為何仍沿用外籍法官。

周浩鼎：個別海外非常任法官鼓吹離職

民建聯立法會議員周浩鼎支持委任法官林文瀚為終審法院常任法官，他指明白邀請海外法官是希望與國際接軌，惟近年的反修例事件和《港版國安法》落實後，個別海外非常任法官發動和鼓吹拉隊離職的行動，目的是要抹黑《國安法》和「一國兩制」，強調日後委任海外非常任法官時須審視對方的背景。

李家超回應時稱，2020至2021年上半年，共有8名非常任普通法法官親身赴港或以遠距聆訊形式審理案件，司法機構現正安排5名非常任普通法法官於今年下半年及明年參與終審法院案件。

政務司司長李家超表示，李家超認為，邀請普通法地區頂尖法官參與終審法院的審判是極具前瞻性的制度，證明香港享有司法獨立，亦有助維持外界對本港司法制度的高度信心（鄭子峰攝）

李家超：邀請普通法地區頂尖法官參與終院審判 證香港司法獨立

李家超認為，邀請普通法地區頂尖的法官參與終審法院的審判是極具前瞻性的制度，證明香港享有司法獨立，亦有助維持外界對本港司法制度的高度信心。李家超相信，他們的加入，可使香港及其他普通法適用地區保持緊密聯繫，令法官能超越地域限制，發揮影響，為普通法的發展持續作出貢獻。