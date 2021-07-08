DQ將被追百萬薪津　區議員爆辭職潮　包括鄺葆賢岑子杰

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-09 11:19

政府本月內安排區議員宣誓，消息指，涉及4類「負面清單」行為的區議員將被DQ，預計約230名區議員不符宣誓要求，政府會向他們追討上任至今的所有薪酬及津貼，每人涉逾100萬元。據悉，若區議員在被DQ前主動辭職，當局會將個案「凍結」，不會追討薪津。 消息傳出後，昨日（7日）起多名區議員宣布辭職，包括民主黨屯門區議會主席陳樹英、屯門區議員盧俊宇。至今日（8日），辭職區議員愈來愈多，包括九龍城區議會副主席鄺葆賢、區議員關家倫、油尖旺區議員李傲然等。 不過，有區議員表明不會辭職，元朗區議員黎國泳稱，即使被DQ、追討薪津亦坦然面對，「問心無愧」。

▼區議員辭職最新名單▼

+ 7 + 7 + 7

最新辭職名單 北區(3)：陳惠達、陳旭明、林子琼 大埔(2)：任啟邦、關永業 沙田(12)：丘文俊、李永成、陳兆陽、程張迎、曾素麗、廖栢康、葉榮、張慶樺、楊思健、勞越洲、岑子杰、容溟舟 西貢(1)：陳緯烈 元朗(6)：候文健、林進、區國權、陳樹暉、關俊笙、梁德明 屯門(11)：盧俊宇、陳樹英、黃麗嫦、黎駿穎、何杏梅、何國豪、朱順雅、羅佩麗、林明恩、林健翔、甄霈霖 葵青(5)：張鈞翹、王必敏、冼豪輝、蔡雅文、譚家浚 荃灣(3)：潘朗聰、劉肇軒、伍顯龍 深水埗(9)：李俊晞、譚國僑、李炯、衞煥南、黃傑朗、鄒穎恒、江貴生、冼錦豪、李庭豐 九龍城(3)：鄺葆賢、關家倫、馮文韜 油尖旺(7)：李傲然、林兆彬、賀卓軒、李國權、陳嘉朗、朱慧芳、余德寶 觀塘(5)：陳易舜、王嘉盈、尹家謙、李軍澤、李詠珊 黃大仙(6)：陳啟淳、梁銘康、許錦成、黃逸旭、施德來、鄧惠强 灣仔(2)：李永財、張嘉莉 中西區(2)：葉錦龍、甘乃威 東區(4)：王振星、張振傑、曾健成、吳卓燁 南區(1)：陳衍冲 離島(1)：李嘉豪

7月9日

余德寶、麥德正辭區議員

【11:00】油尖旺區議會副主席、前公民黨成員余德寶宣布辭職，他表示就讀大學期間，已投身服務富柏區至今，形容「九年的時間不是長不是短暫」，又坦言不知道未來香港變化有多大，但可預視民主派將近夕陽，「願大家保持溫度，在不同的位置上努力，把自己珍重的地方，變得更加美好。」

【10:55】工黨東區區議員麥德正、民協深水埗區議員利瀚庭辭職。

7月8日

中西區甘乃威、尖沙咀陳嘉朗辭任

【23:50】尖沙咀佐敦區議員朱慧芳辭職，中西區甘乃威已辭職。

【23:30】深水埗區議員江貴生向《香港01》表示已辭職，另外深水埗冼錦豪、尖沙咀陳嘉朗、觀塘李詠珊辭職。

【22:35】九龍城何文田區議員馮文韜辭職。

【22:25】根據中西區區議會網頁，葉錦龍已辭任區議員。

【21:47】黃大仙施德來、鄧惠强，荃灣伍顯龍宣佈辭職。

【21:30】東區吳卓燁辭職。

【20:58】社民連兩名區議員沙田岑子杰、東區曾健成均辭職，葵青譚家浚、油尖旺李國權亦辭職。

【20:30】沙田區議員勞越洲辭職。

【20:10】觀塘尹家謙、李軍澤，深水埗黃傑朗、鄒穎恒均辭職。

民協深水埗兩大「老將」譚國僑、衞煥南辭職

【18:43】沙田區議員葉榮、深水埗譚國僑及衞煥南、葵青區議員蔡雅文等宣佈辭職。

【16:33】元朗區議員關俊笙、黃大仙區議員陳啟淳、西貢區議員陳緯烈辭任。

【16:21】沙田區議員廖栢康辭去區議員職務，7月9日正式生效。

民協：不會綑綁宣誓

【15:34】民協表示經商討後，基於目前的政治形勢急劇變化，民協決定區議員不會綑綁宣誓，尊重議員們的個人決定。民協早前曾指，傾向宣誓留守。

灣仔區議員張嘉莉辭任灣仔跑馬地區議員，她稱服務社區及守衛我城不需要有區議員身份。

大埔區議會主席關永業辭任：唯一選擇

【15:02】油尖旺區議員賀卓軒辭職。

【14:30】大埔區議會主席、前新民主同盟關永業辭職。他在Facebook表示，1999年首次參選區議會便當選，其後5次連任，2020成為區議會主席，攀上從政高峰，感謝每一位支持者、前輩及地區同事的合作。他強調「禍不及妻兒」，首要是考慮家人安危，辭職是目前唯一的選擇，為此致歉。

屯門區議員何國豪、羅佩麗、元朗區議員陳樹暉亦辭職。陳樹暉指，今日起不再是區議員，辦事處會停止運作，「在此一別，後會無期」。

民主黨曾素麗、天水連線林進已辭職

【13:05】民主黨沙田區議員曾素麗辭職。至中午，灣仔區議員李永財、屯門區議員朱順雅，在網上宣布辭任。

【12:56】大埔區議員、前新民主同盟任啟邦宣布辭任，結束18年區議會生涯。天水連線、元朗區議員林進亦請辭。

李傲然、林子琼、潘朗聰等辭任

昨日起多名區議員在Facebook宣布請辭，沙田區議員李永成昨表示，為照顧家人及盡量減少親友憂慮，決定辭任，昨日生效；同為沙田區議員陳兆陽和丘文俊亦指，已決定辭任區議員。

直至今早，觀塘區議員陳易舜宣布辭職，辦事處將在周六結束；油尖旺區議員李傲然亦宣布請辭，辭職明日生效。荃灣區議員潘朗聰、北區區議員林子琼亦宣布辭任。

民主黨屯門區多人辭任 包括主席陳樹英

消息指，由於公民黨及新民主同盟以黨名義簽署「墨落無悔」聲明，即使退黨亦難逃DQ，已退出公民黨的葵青區張張鈞翹和深水埗區議員李俊晞昨已宣布辭職。

另曾借出辦事處作初選票站的區議員亦有機會被DQ，民主黨約50名議員曾借出辦事處，屯門區議會主席、民主黨陳樹英、民主黨區議員黎駿穎、盧俊宇昨日亦請辭。前新民主同盟、北區區議員陳惠達則稱，因身體不能支撐，只能作辭職決定。

消息指，跌入DQ負面清單的共有四類人士，包括曾借出辦事處作票站的區議員。（資料圖片/廖雁雄攝）

四類人跌入DQ負面清單 料涉230人

消息指，跌入DQ負面清單的共有四類人士，除了參與民主派初選、簽署「墨落無悔」抗爭立場聲明書外，去年中曾簽署「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明，以及曾在議員辦事處內展示「光復香港、時代革命」口號，亦極可能被褫奪區議員資格。據了解，預計約230名區議員不符合宣誓要求。

對於早前有多名公民黨員集體退黨，消息指，退黨無助避過DQ，因為當局認為有關人士退黨只為迴避DQ，並非真心否定公民黨有關行為。