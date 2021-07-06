01消息｜區議員宣誓遭DQ須償還薪津恐破產　貼「光時」標語亦中招

撰文： 吳仕瑜 最後更新日期： 2021-07-06 07:00

踏入7月，影響200多名泛民人士命運的區議員宣誓進入倒數。最新消息指，跌入DQ負面清單的共有四類人士，除了參與民主派初選、簽署「墨落無悔」抗爭立場聲明書外，去年中曾簽署「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明，以及曾在議員辦事處內展示「光復香港、時代革命」口號，亦極可能被褫奪區議員資格。 知情人士透露，撇除已辭職的40多名民主派區議員，仍有逾200名泛民區議員身陷DQ雷區，政府敲定會向他們追討償還由 2020年初上任至今的所有薪酬及津貼，料每人涉逾100萬元，部分人士恐因此面臨破產。

去年七月的民主派初選，有區議員以辦事處設立服務站，協助市民投票。（羅君豪攝）

主動辭職料可避過追還薪酬

如果有關區議員遭DQ前主動辭職，結果會否不一樣？該名掌握情況的政界人士表示，由於已辭職，當局料不會審視其有否違反負面清單，個案會「凍結」不予處理，變相避過遭追還薪津。

去年區議員月薪35070元，今年起調至35000元，倘由去年1月上任至今年6月，每名區議員償還薪酬便達63萬元；另有議員辦事處的營運開支津貼，倘用盡每月的46000元，18個月共達83萬元。此兩筆數合起來已近150萬元，倘加上每屆一筆過上限12萬元的開設議辦津貼，以及分別每月近8000元和3000元的雜項開支津貼和醫療津貼，償還金額相當龐大，對許多初出茅廬或兩袖清風的泛民區議員來說，恐怕難以償還，面臨破產。短期內會否有大量民主派區議員請辭，將成焦點。

四類行為跌入負面清單 擔任初選「站長」亦陷雷區

事實上，正身陷DQ雷區的人數龐大。消息指，政府經過詳細研究，決定以下四類行為涉違反負面清單所列條文，包括：

（1）參與民主派初選，最新範圍除所有列於參選名單上之人士、借出議員辦事處作票站，亦涵蓋在初選期間義務擔任「站長」之人士，涉「作出損害或有傾向損害基本法中以行政長官為主導的政治體制秩序」；

(2）參與簽署「墨落無悔」抗爭立場聲明書，涉「作出損害或有傾向損害基本法中以行政長官為主導的政治體制秩序」，其中公民黨和新民主同盟以全黨名義簽署，故該兩黨所有區議員也難獨善其身；

（3）在去年5、6 月簽署「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明，涉「尋求外國政府或組織干預香港特區的事務」；

（4）曾在議員辦事處內展示「光復香港、時代革命」標語，涉提倡港獨。

▼逾30名民主派因不同理由辭任區議員▼

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公民黨員集體退黨 無助避過DQ

消息稱，據了解當局圈定相關區議員約250人，其中40多人已請辭，但仍有逾200人面臨被DQ。對於早前有多名公民黨員集體退黨，消息指，退黨無助避過DQ，因為當局認為有關人士退黨只為迴避DQ，並非真心否定公民黨有關行為。

據悉，當局計劃在今月內完成區議員宣誓儀式。