區議員宣誓｜周炫瑋辭任大埔區議員　稱為照顧家人、減親友擔憂

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-01 12:39

政府最快本月安排區議員宣誓，不少民主派議員預料被DQ，有機會被追討薪津甚至致被控以《港版國安法》，近半年陸續有區議員退出政黨及辭職。大埔區議員周炫瑋繼上月退出現已解散的新民主同盟後，昨日（30日）亦宣布辭職。 周炫瑋在Facebook撰文解釋，經過與親友們多番商量，為了照顧家人及減少親友的擔憂，決定辭職。他稱辭職於本月15日生效，希望可出席7月數個區議會委員會會議，處理已在議程的議題。

周炫瑋辭任大埔區議員。（資料圖片/廖俊升攝）

周炫瑋對於自己未能完成任期，向寶雅區居民致歉。他指自己最近想起動漫《火影忍者》的名句：「不是成為火影後被認同，而是被認同的人才能成為火影（忍者村落的領導人）」，他認為這句十分適用於議員或任何當權者。

他感謝所有認同及幫助過他的人，相信辭職的決定或會令愛惜他的街坊好友傷心，又或會引來冷嘲熱諷，但不論是朋友或敵人，都感謝眾人在令他有所成長。

▼逾30名民主派因不同理由辭任區議員▼

早前有消息指，政府已敲定於7月內安排區議員逐一宣誓，料三類行為會跌入DQ範圍，包括曾參與民主派初選、曾借出議員辦事處作初選票站，以及簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書，預計最少有100名區議員將因此被DQ。