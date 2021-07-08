區議員宣誓｜沙田區議員開地區「最後記招」　丘文俊：心灰意冷

撰文： 高諾恆 最後更新日期： 2021-07-08 16:36

區議員宣誓在即，近日傳出4類行為會跌入DQ範圍，被DQ人數隨時多達230人，政府會追討區議員上任至今的薪津，倘區議員在政府去信辭職，則不會追討，結果近兩日有大批區議員請辭。 多名沙田、大埔區議員今日（8日）就區內外圍賭波及私煙傳單問題開記者會，出席者包括已辭任沙田區議員的丘文俊和陳兆陽。丘文俊指，對議會心灰意冷和感到無力。

派傳單誘保安隱憂 促海關警方正視並聯手執法

多名沙田及大埔區議員今日（8日）召開記者會，指近日居民鐵閘外經常有外圍賭波、售賣私煙的傳單出現，情況日益猖獗，滋擾到居民日常生活，引起安全隱憂。沙田區議員盧德明指，海關和警方有派人打擊宣傳活動，但力度不夠。他認為政府部門應該從源頭打擊，把不法之徒繩之以法。

大埔區議員劉勇威表示，海關只提供定期報告，沒有出席沙田區及大埔區大會，促海關、警方、房署以及其他相關的政府部門正視問題。他們又指，有領展集團旗下的商戶懷疑售賣未完税的香煙產品（俗稱「老鼠煙」），價錢比合法香煙低近一倍，擔心有市民不知情地買賣非法香煙。

丘文俊：最後一次記招 對議會工作心灰意冷

近日有傳政府將DQ民主派區議員，並追討過百萬薪津，近日大批區議員辭任。其中沙田區議員丘文俊表示，已經交辭職信，今次是他最後一次地區記招。他指議會及最近狀況令家人擔心，自己亦因無法兌現當初向選民的承諾，對議會未能發揮功能感到無力，心灰意冷。他稱辭任與國安法無關，追還薪津一事並非考慮辭任的因素，「失去區議員也沒有什麼大不了，大家會一起面對，要過好每一天，好好照顧家人。」

劉勇威：仍在考慮 籲政府尊重議會

被問到對DQ傳聞的取態，大埔區議員劉勇威表示仍在考慮當中。他認為留下來是有成本的，會尊重各人決定，又憂慮失去大量區議員後，政府是否依然想與區議會繼續合作，呼籲政府要尊重議會。