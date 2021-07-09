律師會下月改選　專業派憂開明派奪權　步會計師公會後塵失監管權

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-09 12:04

香港律師會將於8月24日舉行周年大會，20名理事中5名任期最長理事需改選，包括白樂德（Denis Brock）、陳達顯、藍嘉妍、羅彰南（Jonathan Ross）及黃巧欣，他們部分被視為較傾向建制的「專業派」，或政治色彩相對不明顯。目前標榜為「開明派」的民主派，在理事會佔7席，若今次盡攬5個席位，將首次過半取得律師會控制權。 不過，律師會取態上向來較關注業界利益，有「專業派」律師擔心，一旦「開明派」取得律師會主導權，或觸發政府如對待會計師公會一般，收回律師會作為事務律師管理機構的權力，包括該會向本港律師發出周年執業證書、接管有問題律師行日常運作等職能。

專業界別自我監管權有危機

港區國安法實施後，本港政治環境天翻地覆，政府明言重新檢視每套制度是否與《港區國安法》、「一國兩制」相適應，任內每天都會從「撥亂反正、正本清源」角度，檢視現行體制、制度、做法、法律。其中，財經事務及庫務局早前突然提出改革，將會計師公會就非上市公司核數師的查察、調查及處分權力，交至已於2019年取得上市公司核數師監管職權的財務匯報局，公會儼如被削權。會計師公會表明事前不知情，批評政府提交方案倉促，欠公眾利益理據。如此情況，亦有可能發生在律師會身上。

專業派：若政治化或成收回職權契機

有屬「專業派」的律師會核心理事指，會計師公會的情況是「監管並非必然」的最好例子，認為如果律師會在改選後明顯偏離專業，政府大有機會修例，將律師會監管業界的權力收回。此人提到，律師會去年底介入並接管調查處理全港最大型樓宇買賣交易的黃馮律師行，凍結該行業務並作調查，令不少市民受影響，本身是律師的民建聯立法會議員張國鈞曾協助受影響苦主。

最終，高等法院日前（7日）頒令律師會在28日內，即8月4日前，準備好支票發還已提出申索且獲接納的受影響客戶，至少涉款3.1億元，並同意接管律師行在未來12個月繼續接收受影響客戶的申索。該理事指，凍結調查乃律師行的職責所在，但他亦擔心今次事件連同未來的改選結果，或成為政府以律師會監管不力為由，收回監管職權的「契機」。

▼黃馮律師行資金凍結事件，令客戶十分不滿▼

這名核心理事又指，在社會沒有遊行、示威、選舉的當下，連律師會的選舉都與民意有關，某程度上反映了社會對時政的看法。他指，律師會約有1.2萬會員，每年有500至600名新律師加入，而且大多支持開明派，令開明派的支持度節節上升。

另有服務律師會多年的理事認為，一旦律師會變得政治掛帥，政府不會再容許他們擔任發牌機構，強調當政治介入之下，律師會就會失去專業角度，「有如搬石砸自己的腳」。此人指，近年不少政治色彩濃厚的理事加入理事會，但認為他們始終欠缺擔任理事應有的經驗，甚至對會務認識不深，強調並非要質疑他們的能力。反觀過去歷任律師會會長，大多是對律師會有貢獻，在業內有聲望的人士。

「開明派」人選快亮相 首改於會展舉行

在今次周年大會需要改選的理事中，陳達顯、藍嘉妍及黃巧欣3人在2018年參選時，獲建制派立法會議員、前律師會會長何君堯推薦，加上黃巧欣丈夫為鄉事背景的沈豪傑，3人都被視為親建制人馬。至於白樂德及羅彰南，兩人政治色彩相對不算厚，有指兩人在政治立場屬游離份子。

在現時政治形勢下，據知「開明派」亦會繼續派人參選，預料兩個陣營的參選人將於下星期陸續亮相。有意參選理事的會員須於8月2日前遞交報名，今次首次改於可容納大量會員的灣仔會展舉行，屆時會員可以透過郵寄或委託代理人方式行使投票權，亦可親身到場投票。