黃馮律師行遭接管｜議員憂苦主血本無歸　律師會冀2月啟申索程序

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-27 18:30

黃馮律師行涉違反《律師帳目規則》及有前文員涉嫌不誠實挪用客戶款項，去年12月24日被香港律師會介入接管，不少苦主用作買樓的「血汗錢」被凍結。 立法會司法及法律事務委員會今天（27日）召開會議討論事件，律師會會長彭韻僖在會上重申，律師會萬不得已才介入事件，強調該會已馬不停蹄進行相關工作，中介人將會盡快宣布申索程序詳情，希望在二月份能夠展開。

民建聯葛珮帆（資料圖片／余俊亮攝）

民建聯葛珮帆在會上指，停業事件令市民嘩然，「（苦主）無諗過律師行被凍結，會凍結埋（苦主）啲錢」，她提到過去10年有22間律師樓被接管，有戶口只能取回3成存款，她指市民無做錯，認為事件反映政府、律師會漠視市民利益，容許不公義制度在社會運行。

謝偉俊則指，律師會的架構較細，相信律師會的理事在處理是次事件上，已「免費咗好多嘢」。謝偉俊指，事件中不止是市民有損失，整個律師行業也是損受，因市民或不再信任律師。經民聯梁美芬形容，黃馮停業已成為社會事件，認為政府在處理是次專業事故上有角色，她問到香港律師彌償基金能否用作賠償部分苦主的損失。

香港律師會會長彭韻僖（右二）與3名副會長黎雅明（左二）、喬柏仁（左）及陳澤銘（右）今天出席會議，接受議員質詢。（律師會提供）

彭韻僖重申，律師會萬不得已才介入事件，指律師行的文件和檔案比想像中更混亂，因此已增加人手，並已日以繼夜、馬不停蹄進行相關工作，並將會盡快宣布申索程序，希望在二月份能夠展開。

律師會副會長陳澤銘表示，該會高度重視事件，因此已由過往只委任一間律師行處理事宜，增至委任五間律師行處理介入事宜。