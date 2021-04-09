收緊查冊｜許正宇未允豁免律師會計界　鄭松泰質疑倒退到60年代

撰文： 陳晶琦 最後更新日期： 2021-04-09 15:20

政府聲稱為打擊「起底」擬「三部曲」收緊查冊，禁止公眾查閱公司註冊資料，涉及董事、公司秘書通常住址及完整身份證號碼。立法會財經事務委員會今日（9日）討論相關事宜，多名議員關注實施新安排後，多個界別包括律師、會計界及勞工界等，日後需花額外成本及程序，向當事人發出傳票及追討賠償，憂出現拖延及阻礙情況。 熱血公民鄭松泰更形容收緊查冊「倒退至60年代」，質疑「身家清白嘅公司怕咩人查冊」，斥修例是鼓勵香港成為「洗黑錢天堂」。

建制派立法會議員、律師謝偉俊問及，指明人士能否將律師納入公職人員定義，以免出現「告錯人」的情況。（資料圖片／張浩維攝）

新查冊安排下，僅容許指明人士包括股東、公職人員、公共機構、執法機構等查閱完整的受保護資料。建制派立法會議員、律師謝偉俊問及，相關豁免範疇能否將律師納入公職人員定義，因未能查閱起訴對象的身份證號碼，或出現相同名字「告錯人」的情況。

立法會金融界議員陳振英亦指，清盤業向其反映，倘需取得資料或未能獲當事人同意，能否向此界別提供便利。

財庫局局長許正宇承認，律師並非指明人士的類別，倘有需要可向法院申請頒令取得完整保護資料，而盡職審查的工作則需得到當事人同意。

財庫局副秘書長（財經事務）許澤森補充，指明人士因指定職能可查閱完整受保護資料；專業團體倘需查閱，則需向法院申請。

工聯會立法會議員陸頌雄指出，處理勞資糾紛個案期間，董事資料極為重要，促當局研究快速機制，披露董事完整的受保護資料。（資料圖片／盧翊銘攝）

財庫局指正與勞工處商討 助勞工界取得董事資料

工聯會立法會議員陸頌雄則指，處理大量勞資糾紛個案期間，董事屬入稟的重要資料，且勞資審裁處落案後30日內便會開庭，必須具備準確的地址通知涉事人，促收緊查冊安排，同時保障工友追討的權利，又冀當局將指明人士加入代表工友的註冊工會，以令職工會可取得公司董事的住址。



陸又指，雖然工友可尋求法院頌令以取得董事完整住址，惟會構成額外成本，質問當局會否設立快速機制，以取得確切的董事住址。



許澤森指，現籌備新查冊的準備工作期間，亦會與勞工處商討，研設立快速方法，令負責處理協助勞工界人員取得相關董事資料，料有實施方案時，便會向勞工界公布。

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鄭松泰：身家清白怕咩人查冊

熱血公民鄭松泰斥，當局收緊公司查冊安排，質疑其強調平衡公眾知情權及私隱說法是「偽命題」。他指，「身家清白的公司怕咩人查冊」，又謂新安排實施，輕則令公司避稅；重則令香港成為「洗黑錢天堂」，且影響香港10多個行業，涉及地產代理、律師、勞資界等多個界別。

許正宇解釋，現時收緊公司查冊並非是倒退、而是進步，因全世界均對社會私隱的要求高，又希望議員不要「以偏概全」，強調做法與英國、澳洲一樣。

財庫局局長許正宇指，收緊公司查冊安排並非是倒退、而是進步，因全世界均對社會私隱的要求極高。（資料圖片／盧翊銘攝）

許正宇補充，下一步會於附屬法例明確列出指明人士，並會研究能否加強確保公司註冊的資料，其信息的真確性。