政壇諸事町｜陳茂波落區宣傳消費券　即場為麥美娟登記

撰文： 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-10 16:19

在上周（4日）5,000元電子消費券計劃開放登記首日，財政司司長陳茂波夥同民建聯立法會議員李慧琼、柯創盛、劉國勳等人落區宣傳消費券，更向商戶了解情況。 消費券計劃登記過了一星期，財政司司長陳茂波今日（10日）繼續走訪多區，協助市民登記。工聯會立法會議員麥美娟今日亦有到場，更邀請財爺「教路」，向市民分享登記及使用電子消費券的「小貼士」。陳茂波在Facebook發文指，「有位女士原來仲未登記，立即幫佢幾分鐘搞掂，睇佢覺得幾面熟」，之後為麥美娟登記。

5000元電子消費劵計劃登記首日，工聯會九龍東總幹事鄧家彪在社區會堂舉辦講座，教授長者如何登記及使用電子消費劵。鄧家彪當日原打算跟長者進行在網上登記，惟礙於網絡塞車而暫時放棄，準備了120份紙本登記表格給予長者填寫。

麥美娟反映不少人士申請有困難 冀加強支援

麥美娟今日在Facebook發文表示，其團隊已向陳茂波反映有不少沒有或不諳使用智能手機、電子支付平台的長者，以及居在內地的港人在申請消費券時遇到不同的困難，建議政府應加強支援，投放更多資源推廣教育、優化登記系統、簡化程序，利便市民登記。

陳茂波呼籲市民踴躍登記 推動經濟復甦、救失業

陳茂波昨日（9日）接受電視台訪問時指，電子錢包及商戶提供的優惠，相信可以疊加電子消費券對經濟的提振作用，加上若疫情持續受控，中港兩地又能恢復通關，相信全年的GDP增長有機會較《財政預算案》中的3.5%至5.5%更高。陳茂波今日亦在Facebook文中呼籲市民「踴躍登記，推動經濟復甦、救失業」。