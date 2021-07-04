消費券｜工聯會講座教長者登記遇網絡塞車　大部分長者選用八達通

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-04 13:32

5000元電子消費劵計劃今日（4日）起開放登記申請，至中午已有70萬人在網上登記。工聯會九龍東總幹事鄧家彪今早在社區會堂舉辦講座，教授長者如何登記及使用電子消費劵。 鄧家彪表示，本來打算同步今早與長者在網上登記，但礙於網絡塞車暫時放棄，亦備有120份紙本登記表格，派發給長者，並提醒長者交表至郵局，切勿郵寄。 講座完結後，不少長者鋒擁至登記攤位找工聯會職員協助登記，鄧家彪亦親自為長者登記。

長者心水清知非入帳銀行

鄧家彪在講座上不時向台下長者發問，不少長者均「心水清」，例如政府是否把消費劵入帳至銀行，不少長者即搖頭。

現場約50名長者之中，有9名長者表示有安裝微信，8人表示有安裝Alipay HK，而全場長者本身都有八達通。

有台下長者問能否買惠康現金券，鄧家彪表示，初步相信政府方面不容許，惟會再向政府當局跟進。其實，財政司司長陳茂波曾被問及會否憂慮有人購買消費劵轉售套現時，他當時指如發現有合謀套現的情況，或有法律後果，但未曾表示不可購買超市現金劵。據了解，市民可以使用電子消費劵買超市現金券。

83歲的獨居長者張婆婆（左）表示，自己沒有使用八達通以外的其他電子消費劵使用平台，「我哋唔識架，我哋幾十歲邊識咁呀」。（周禮希攝）

長者多使用八達通 不懂使用其他平台

現場長者幾乎一致使用八達通申請電子消費劵。83歲的獨居長者張婆婆表示，自己沒有使用八達通以外的其他電子消費劵使用平台，「我哋唔識㗎，我哋幾十歲邊識呀」，惟希望多了解登記需要甚麼文件才出席講座，會待兒子下班後到她的家中協助登記。80多歲的杜婆婆指自己不識字，但她的孫女是大學生，亦會幫她登記。

67歲譚女士亦表示，打算登記透過八達通使用電子消費劵，因不懂得使用其他電子支付工具，亦無需要透過其他工具儲起消費劵一次過使用，自己用於日常吃飯、交通等項目就足夠，不擔心限期前用不完電子消費劵，「惠康呀、百佳呀，有得使嘛」。譚女士又指，不認為消費劵使用方式太複雜，「政府有得派（消費劵），我哋老人家就歡喜㗎喇！」