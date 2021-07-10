林鄭貼七一天安門黨慶典禮相　稱中國人為國家發展自豪

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-07-10 17:09

行政長官林鄭月娥社交媒體上刊登兩張七一黨慶典禮照片，稱愛國是天經地義，每個中國人都會因中國的飛躍進步由衷地引以自豪。她又批判回歸以來，社會上充斥着不少與愛國主義教育背道而馳的歪理，扭曲青少年對國家的身份認同。

林鄭月娥今早（10日）出席愛國主義教育論壇，提到要在香港理直氣壯地推行愛國主義教育，因為愛自己的國家是天經地義、理所當然。她下午在社交媒體發帖文，指看到國家的飛躍發展，每個中國人都會由衷的引以自豪，「難怪今年7月1日在天安門慶祝中國共產黨成立100周年的典禮上，不斷傳來廣場上青年人的歡呼聲。」

她批評，香港回歸以來，社會上充斥着不少與愛國主義教育背道而馳的歪理，「一些通過選舉進入特區政治體制的政客、一些標榜西方民主思想的學者、一些打着新聞自由的傳媒，不斷傳播詆毀自己國家的言論，扭曲青少年對國民身份的認同，形勢十分惡劣。」

她又指，自己曾在「修例風波」期間，親耳聽到一位大學教授形容在2019年7月1日帶頭衝入立法會肆意破壞後便馬上潛逃的學生，是他一位最好的學生，「没有半點訓斥；難怪針對兩年後在同一天襲擊一名執勤警務人員的兇徒，會被大學學生會哀悼，美化他是為香港犧牲。」

她強調，教育工作者肩負重任，須注重學生的國民教育，加强引導、着力培養他們的國民身份認同。林鄭稱，理解這工作不會一蹴而就，但希望教育界共同努力，履行這一代人的責任，為香港培養愛國愛港的下一代。