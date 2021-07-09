傳政府DQ區議員致辭職潮　羅健熙去信林鄭促澄清　批追薪違普通法

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-09 10:21

區議員宣誓料於月內舉行，政圈傳出不符宣誓要求勢被DQ的區議員多達2百多人，且會被追討自上任以來的薪酬，引發區議員辭職潮，昨（8日）至少有78名區議員表態辭職。 民主黨主席羅健熙今（9日）去信特首林鄭月娥，稱對政府DQ大量區議員的消息感到十分震驚，若消息屬實，將嚴重影響市民對選舉制度的信心，又批評要追究區議員上任至今的薪酬有違普通法精神，完全不合常理，促請林鄭月娥澄清有關消息。

▼部分已公布辭職區議員▼

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斥追DQ議員薪酬違普通法精神、不合情理

羅健熙表示，2019年區議會選舉投票率為71.2%，是香港史上投票率最高的一次選舉，投票人數接近三百萬人，若傳媒引述的消息屬實，無疑等同政府推翻當年選舉結果，對選民的選擇不但極不尊重，而且亦嚴重影響市民對選舉制度的信心。

他又說，《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》於今年5月21日生效，區議員在當日前理應不清楚有關條例的內容，而在普通法下，條例生效前的行為亦不應受其制約，因此，據他理解法庭裁定某議員失去資格的日期最早亦只會是今年5月21日，「然而，消息同時指被取消資格的議員會被追討自上任起的薪津，明顯與普通法精神及新訂的《區議會條例》不相符。」

羅健熙指，現任區議員按當時法例已被政府確認妥為當選，而自2020年1月1日上任後，已經在地區為市民提供服務及出席區議會大小會議，政府若追討議員上任後的薪酬及辦事處開支實在完全不合情理。

民主黨主席羅健熙去信特首林鄭月娥，批評要追究區議員上任至今的薪酬有違普通法精神，完全不合常理，促請林鄭月娥澄清有關消息。（張浩維攝）

促林鄭澄清消息是否屬政府政策

羅健熙強調，此事茲事體大，牽涉300萬選民的投票權及選擇，以及民主黨數十名區議員，而也將必然影響香港的政治穩定，期望政府當局盡快澄清上述消息是否政府政策，以免有相當數量的區議員因誤信所謂消息而辭職。相反若消息屬實，盼政府公開宣示並說明理由，並允許社會有一定的討論空間。