林鄭：新施政報告勾劃港未來如剛上任　已預料被指假大空、爭連任

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-11 11:05

特首林鄭月娥迎來最後一年任期，她今早（11日）出席電台節目時表示，過去4年施政成效不算差，自己有盤點工作，強調推出的900多項工作，只有幾項「走數」 林鄭今年10月發表任內最後一份施政報告，她指新一份施政報告聽起來會似剛上任的施政報告，主力勾劃看香港未來，特別是國家規劃、大灣區等，規劃未來最重要是土地開發，香港未來的基建如何鋪排。她形容， 以前可能歷任行政長官都是滿足訴求，但認為特區政府要高瞻遠矚，看未來，已預料會被批「假大空、紙上談兵」。

林鄭月娥表示，發表施政報告用自己的傳統先聽今屆意見，明年亦要再向新議員分享，屆時亦不排除會聽意見。（資料圖片／羅君豪攝）

對於爭取連任的猜測，林鄭表示早已預期會有猜測，但無辦法，指自己看報紙亦有猜測是競爭連任或收買人心，強調沒有這種考慮。至於到底有沒有想過連任？林鄭回應主持人指「不能告訴你」。

林鄭月娥在電台節目上表示，今次發表施政報告，正面對前所未見的狀態，因為目前延任議會到10月下旬，新的立法會到明年1月1日才就任，她亦思考施政報告應放在之前一屆，還是之後之後的立法會，但由於要諮詢各板塊，所以沿用自己的傳統先聽今屆意見，亦要再向新議員分享，屆時亦不排除會聽意見。