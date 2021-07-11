高官違限聚令飯局｜林鄭指三官員疏忽　已交罰款致歉冀告一段落

保安局副局長區志光、入境事務處處長區嘉宏及海關關長鄧以海，被揭今年3月參加飯局違反限聚令，特首林鄭月娥今日（11日）首度開腔回應，指3人不夠敏感度，是有些疏忽。

她強調，3名官員已經交罰款並致歉，事件應該告一段落，又指3人今次已經付出一定代價，因為如此高級官員最重要是名聲，而他們已「被報紙寫幾日」。對於飯局被質疑奢華，她指3人今次只是獲邀出席，「菜單未去到又怎知呢」，反問「如果去到見到有鮑魚，係咪就要起身離開？」

至於會否有跟進行動，林鄭回應指，基本上覺得3人既已承擔法律後果、公開致歉，政府同事亦知道這些場合日後要盡量少去，希望事件告一段落。