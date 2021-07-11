羅健熙辭區議員　斥政府連日放風未交代　若黨通過參選立會願披甲

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-11 19:14

政府安排區議員月內宣誓，最近傳出四類行為將跌入DQ範圍，涉及的區議員將被DQ，並被追討上任至今的薪津，引發大批民主派區議員辭職。民主黨主席、南區區議員主席羅健熙，今日（11日）宣布辭任區議員。 羅健熙下午召開網上記者會，交代辭任理由，包括對地區工作的目標和計劃、財政負擔等。他形容辭任的決定糾結和困難，對未能完成4年任期感遺憾，強調未來會繼續服務市民，形容對居民的承諾（commitment）是長期和長遠。他又指，其辦事處會繼續營運，希望透過不同模式持續地區工作。 對於民主黨會否參選立法會，羅健熙稱要留待9月黨會員大會決定，指若屆時會員大會通過派員參選，並認為他是適合人選的話，他會披甲上陣；相反，若民主黨決定不參選，他同樣會尊重黨的決定。

▼已辭任區議員的民主黨成員▼

批追討上任以來薪金匪而所思

羅健熙指，民主黨有不少區議員辭職，但未有確實數字，亦希望他的辭任不會造成骨牌效應。他對於民主黨區議員未能完成任期向市民致歉，但希望市民理解決定。他強調所有區議員在參選時已通過政府審查，法庭亦指所有區議員妥為當選，惟一條新立的法例卻有權褫奪妥當參選的議員之資格，更可追討上任以來的薪金，做法匪而所思。

他又批評政府連日透過「放風」講述區議員宣誓情況，惟官員一直未有清楚交代。他日前曾去信林鄭月娥，要求澄清多名區議員會被DQ的消息，但一直未獲回應。他形容此舉與政府早前強調區議員宣誓重要的取態雙重標準，令人難以明白和不能接受。

羅健熙透露，黨內早前舉辦三、四次的集思會，討論在資源減少下如何延續地區發展，強調詳情要再討論。（資料圖片/余俊亮攝）

曾辦集思會 商資源減少下延續地區工作

被問到為何沒與另外6名南區區議員一同宣布辭任，羅健熙稱他當刻仍未有決定，他作為黨主席和區議會主席，亦希望能再全面評估再決定。他強調，與南區同事多年來合作良好，未來會與其他同事商討，發展其他的地區工作模式。羅健熙透露，黨內早前舉辦三、四次的集思會，討論在資源減少下如何延續地區發展，強調詳情要再討論，各區或有不同模式營運。

參選立法會？ 羅：若黨通過參選願披甲

對於他與多名民主黨區議員辭職，民主黨未來會否參選？羅健熙稱，不同人對區議員辭職有不同解讀，有人或將辭職潮解讀成無意參選立法會；亦有人將辭職解讀為避過取消區議員資格，反而有利參選。他強調，目前未能判斷黨員想法，強調仍要待9月的會員大會再決定。他又指，若屆時會員大會通過派員參選，並認為他是適合人選的話，他會披甲上陣；相反若民主黨決定不參選，他同樣會尊重黨的決定。