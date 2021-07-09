區議員爆辭職潮　羅健熙稱如最後通牒　楊彧：民協不綑綁宣誓

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-09 11:40

政圈盛傳，政府將以不符宣誓要求為由，DQ至少230名區議員，且會被追討自上任以來的薪酬，引發區議員「骨牌式」辭職潮。 民主黨主席、南區區議會主席羅健熙今天（9日）指，今次消息傳出猶如政府向民主派發出的最後通牒，該黨區議員按自身風險、留守區議會作用等因素自行決定是否辭職，目前不少區議員仍未作最終決定，未知最終辭職人數，但強調民主黨無論如何也會繼續地區工作。 民協署理主席、深水埗區議會主席楊彧說，因應目前局勢，民協不會綑綁宣誓，又指黨內有人認為區議員「博唔過」，與其將錢還給政府，倒不如投放地區工作。

羅健熙坦言民主黨發展有困難 會繼續地區工作

羅健熙在電台節目上表示，民主黨一直由區議員自行衡量是否宣誓，昨晚該黨再聚首商討最新發展，各人有不同考慮，包括自身風險、再留任區議員的作用等。他認為政府應盡快宣布決定，「咁神聖、莊嚴嘅事，變成大家係度估，都唔係件好事。」

他稱，該黨不少區議員仍未決定是否辭職，「大家十五十六」，過去兩日有十多名區議員辭職，但他未有最終確實數字。

被問到為何今次消息傳出會引發辭職潮，羅健熙說，有關政府DQ區議員的消息不斷累積，加上今次消息的仔細程度，令人感覺真確度較高，猶如政府對民主派的最後通牒。對於一旦被DQ後出現財政困難的黨員，羅健熙指會研究如何支援，「支援到幾多就幾多」。

他坦言，在目前政治環境下，民主黨發展面對一定困難，需要思考未來以甚麼形態服務香港人，但他指出，即使不是區議員，他在區內仍有影響力和凝聚力，強調無論如何民主黨在地區層面的工作也會繼續。

▼部分已公布辭職區議員▼

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楊彧：民協資源較少 若有成員被追薪難以提供財政支援

楊彧說，由於形勢變化過大，黨內各人有不同意見，民協不會綑綁宣誓。他批評，追薪的做法無稽、荒謬，法律意見亦認為政府追薪的法律基礎不高，或需要打官司，不過在目前情況下，即使沒有法例，政府也有方法達至目的，「可以無端端整條法例出嚟，合理化追薪目的」。

他指，黨內有人認為區議員「博唔過」，「與其畀筆錢政府，點解唔用嚟投放社區或其他地方，好唔抵畀返政府嘅感覺。」他提到，民協資源較少，若有成員被追討薪酬，難以提供財政支援。