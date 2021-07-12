持續更新｜政治素人陳梓維辭任區議員　區選爆冷擊敗葉傲冬成佳話

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-12 13:52

政府安排區議員本月宣誓，近日傳出4類行為將跌入DQ範圍，包括曾參與民主派初選、借出議辦作票站、曾簽署抗爭聲明等；被DQ者將被追討上任至今的薪津，引發大批民主派區議員辭職，2019年當選的388名民主派區議員中，已有過半辭職。 在2019年區選「爆冷」擊敗民建聯葉傲冬的政治素人陳梓維，今日（12日）正式宣布辭職，稱會以新角色繼續服務社區，又批評政府以追薪「威迫議員辭職」。 此外，西貢區議員陳嘉琳今早亦宣布，已於7月9日遞信辭任區議員一職，今日生效。

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最新辭職名單 北區(7)：陳惠達、陳旭明（副主席）、林子琼、劉其烽、蔣旻正、郭㙟豐、張正皓 大埔(2)：任啟邦、關永業（主席） 沙田(18)：丘文俊、李永成、陳兆陽、程張迎（主席）、曾素麗、廖栢康、葉榮、張慶樺、楊思健、勞越洲、岑子杰、容溟舟、趙柱幫、麥梓健、陳運通、陸梓峂、許鋭宇、李世鴻 西貢(4)：陳緯烈、張偉超、馮君安、陳嘉琳 元朗(9)：候文健、林進、區國權、陳樹暉、關俊笙、梁德明、李俊威、方浩軒、郭文浩 屯門(14)：盧俊宇、陳樹英（主席）、黃麗嫦、黎駿穎、何杏梅、何國豪、朱順雅、羅佩麗、林明恩、林健翔、甄霈霖、楊智恒、巫堃泰、曾振興 葵青(14)：張鈞翹、王必敏、冼豪輝、蔡雅文、譚家浚、韓俊賢、王天仁、劉子傑、吳劍昇、黃俊達、許祺祥、黃炳權、梁國華、梁永權 荃灣(6)：潘朗聰、劉肇軒、伍顯龍、劉志雄、陳劍琴、謝旻澤 深水埗(14)：李俊晞、譚國僑、李炯、衞煥南、黃傑朗、鄒穎恒、江貴生、冼錦豪、利瀚庭、楊彧（主席）、甄啟榮、徐溢軒、何啟明、劉家衡 九龍城(6)：鄺葆賢（副主席）、關家倫、馮文韜、馬希鵬、周熙雯、黎廣偉 油尖旺(9)：李傲然、林兆彬、賀卓軒、李國權、陳嘉朗、朱慧芳、余德寶（副主席）、蕭德健、陳梓維 觀塘(12)：陳易舜、王嘉盈、尹家謙、李軍澤、李詠珊、馮家龍、鄭景陽、張敏峯、葉梓傑、陳汶堅、蔡澤鴻（主席）、黃啟明 黃大仙(18)：陳啟淳、梁銘康、許錦成（主席）、黃逸旭（副主席）、施德來、鄧惠强、陳俊裕、莊鼎威、鄭文杰、莫嘉嫻、張茂清、胡志健、岑宇軒、尤漢邦、莫綺霞、張嘉宜、沈運華、郭秀英 灣仔(5)：李永財、張嘉莉、陳鈺琳、邱汶珊、羅偉珊 中西區(7)：葉錦龍、甘乃威、鄭麗琼（主席）、伍凱欣、黃永志、張啟昕、任嘉兒 東區(15)：王振星、張振傑、曾健成、吳卓燁、黎志強（主席）、魏志豪、郭志聰、陳寶琼、趙家賢（副主席）、麥德正、何偉倫、裴自立、李鳳琼、梁兆新、謝妙儀 南區(12)：陳衍冲、陳炳洋、陳欣兒、黎熙琳、潘秉康、徐遠華、嚴駿豪、黃銳熺、林德和、俞竣晞、林浩波、羅健熙（主席） 離島(3)：李嘉豪、容詠嫦、梁國豪

【12:40】陳梓維在Facebook表示，今天向民政總署辭去油尖旺區議員一職。他感謝2019年投票給他的1516位街坊，又稱不是離棄居民，而是政府想推翻區選結果。

陳梓維於2019年區選以「手寫政綱」、「波衫Look」而聞名，他在油尖旺佐敦南區爆大冷擊敗時任油尖旺區議會主席、民建聯副秘書長葉傲冬，成為一時佳話。



西貢區議員陳嘉琳亦在facebook宣布辭職，她指DQ區議員幾個月前開始「吹風」，甚至會追討薪酬津貼，她本來都一直拒絕辭職，因為自己是民選議員，更幾乎肯定是最後一屆民選區議員。但她提到，近一星期作了一個相反的決定，心情由遞上辭職信至今仍未平復，形容自己「敗給了恐懼」。