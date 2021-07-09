區議員宣誓｜多人拒辭職　張秀賢稱留到最後一刻：走嘅唔應該係我

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-09 11:57

政府計劃於本月安排區議員宣誓，消息指，涉及4類「負面清單」行為的區議員將被DQ，料約230名區議員不符宣誓要求，政府將追討他們上任至今的所有薪酬及津貼，每人涉額逾100萬元。據悉，若區議員被DQ前主動辭職，當局會將個案「凍結」，不會追討薪津。 消息傳出後，自前日（7日）起，已有逾80名民主派區議員，包括民主黨屯門區議會主席陳樹英、沙田區議會主席程張迎等。 另一邊廂，有多名區議員表明不會辭職，留守到最後一刻。「佔中九子」之一、元朗區議員張秀賢稱決定留到最後一刻，不會辭職，又強調自己沒有做錯，「我冇做錯，走嘅唔應該係我。」

張秀賢（歐嘉樂攝）

稱「無嘢好輸」 轟烈地完結「對得住自己」

張秀賢在社交專頁稱，幾經考慮後決定不會辭職，形容是次很可能是其政治生涯的最後一擊，「我覺得我應該要喺今次機會堂堂正正面對呢個考驗」，又指事到如今，自己已「冇嘢好輸」，故決定秉持當日得到民意授權，繼續走「政治生命好可能嘅最後一段路」。

張秀賢續稱，相信做了此決定後不會後悔，若這是其政治生命的終點，「我對覺得咁樣轟烈地完結，先符合我呢十年嘅起起跌跌，對得住自己」，又說：「有機會喺直選勝出，接受過民意洗禮，擔任到香港人嘅代議士，係我一生人最大嘅榮耀，感謝香港人！」張又稱：「我冇做錯，走嘅唔應該係我。講完。」

民主黨郭天立：體諒尊重每一個伙伴的決定

民主黨九龍城區議員郭天立亦表明不會辭職，指無論後續如何、無論風聲怎麼傳，他決不辭職，並會繼續履行職務，服務到最後一刻，又強調「我有權宣誓」和「體諒尊重每一個伙伴的決定」。

元朗區議員黎國泳明言不會辭職，指自己是從史上最多香港人參與的選舉、由一人一票選出，他決意繼續向選民履行職務，強調他問心無愧，「要DQ、要追錢，是由企喺港人對面的政權操刀，我坦然面對，問心無愧」。

▼部分已公布辭職區議員▼

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