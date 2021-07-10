持續更新｜觀塘區議會主席蔡澤鴻辭任　逾半民主派已辭職

區議員辭職潮未止，過去兩日至少逾150名區議員辭職，原本由民主派主導的17區區議會，當中九龍城、觀塘及北區都由建制派重奪多數，今日（10日）再有區議員宣布辭職，包括觀塘區議會主席蔡澤鴻等。
最新辭職名單
北區(7)：陳惠達、陳旭明（副主席）、林子琼、劉其烽、蔣旻正、郭㙟豐、張正皓
大埔(2)：任啟邦、關永業（主席）
沙田(17)：丘文俊、李永成、陳兆陽、程張迎（主席）、曾素麗、廖栢康、葉榮、張慶樺、楊思健、勞越洲、岑子杰、容溟舟、趙柱幫、麥梓健、陳運通、陸梓峂、許鋭宇、李世鴻
西貢(3)：陳緯烈、張偉超、馮君安
元朗(9)：候文健、林進、區國權、陳樹暉、關俊笙、梁德明、李俊威、方浩軒、郭文浩
屯門(13)：盧俊宇、陳樹英（主席）、黃麗嫦、黎駿穎、何杏梅、何國豪、朱順雅、羅佩麗、林明恩、林健翔、甄霈霖、楊智恆、巫堃泰
葵青(13)：張鈞翹、王必敏、冼豪輝、蔡雅文、譚家浚、韓俊賢、王天仁、劉子傑、吳劍昇、黃俊達、許祺祥、黃炳權、梁國華
荃灣(4)：潘朗聰、劉肇軒、伍顯龍、劉志雄
深水埗(12)：李俊晞、譚國僑、李炯、衞煥南、黃傑朗、鄒穎恒、江貴生、冼錦豪、利瀚庭、楊彧（主席）、甄啟榮、徐溢軒
九龍城(6)：鄺葆賢（副主席）、關家倫、馮文韜、馬希鵬、周熙雯、黎廣偉
油尖旺(7)：李傲然、林兆彬、賀卓軒、李國權、陳嘉朗、朱慧芳、余德寶（副主席）
觀塘(10)：陳易舜、王嘉盈、尹家謙、李軍澤、李詠珊、馮家龍、鄭景陽．張敏峯、葉梓傑、陳汶堅、蔡澤鴻（主席）
黃大仙(17)：陳啟淳、梁銘康、許錦成（主席）、黃逸旭（副主席）、施德來、鄧惠强、陳俊裕、莊鼎威、鄭文杰、莫嘉嫻、張茂清、胡志健、岑宇軒、尤漢邦、莫綺霞、張嘉宜、沈運華
灣仔(5)：李永財、張嘉莉、陳鈺琳、邱汶珊、羅偉珊
中西區(5)：葉錦龍、甘乃威、葉錦龍、鄭麗琼（主席）、伍凱欣
東區(12)：王振星、張振傑、曾健成、吳卓燁、黎志強（主席）、魏志豪、郭志聰、陳寶琼、趙家賢（副主席）、麥德正、何偉倫、裴自立
南區(11)：陳衍冲、陳炳洋、陳欣兒、黎熙琳、潘秉康、徐遠華、嚴駿豪、黃銳熺、林德和、俞竣晞、林浩波
離島(1)：李嘉豪
【14:00】今早再有多名區議員宣布請辭，包括觀塘區議會主席蔡澤鴻及葉梓傑、沙田區李世鴻等。蔡澤鴻表示，從政27年，為社區附上半生心血 ，感謝街坊的支持，「種種情義，銘記於心。 今天未能與大家一起走下去，抱歉，萬望見諒！」
▼部分已公布辭職區議員▼