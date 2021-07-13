律師會改選｜Selma Masood參選理事　冀推動律師會迅速回應時政

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-13 06:00

香港律師會8月舉行周年大會，改選5名最資深理事。SM & Co律師行創辦人Selma Masood（馬秀雯）率先表態參選，她指自己背景獨特，是少數曾任暫委裁判官的事務律師，亦是意大利商會及印度商會成員，希望為本港年青事務律師增加東南亞方面的工作機會；一旦當選，將推動律師會提高透明度及公眾參與。 Masood形容，本港過去兩年經歷種種改變，正處於十字路口，希望推動律師會迅速回應時政，不逃避敏感議題，就法律原則發聲，但她強調律師會不是政治組織，應從法律角度出發。

SM & Co律師行創辦人Selma Masoood有意參選律師會理事。（周禮希攝）

冀推動女性議題

Selma Masood是香港出生的混血兒，爸爸為印度籍中東人，她指自己一向很關注女性充權的議題，不時就此議題主講，又提到法律界年輕從業者以女性為主，但管理層卻多為男性，認為自己都能取得成功。

對於國安法對香港影響，Masood未有正面評論，只表示定必呼籲公眾不應違法，理解公眾內心存疑，作為律師更要協助公眾理解法律。她指，有很多改變無可避免，但仍能選擇如何面對，自己傾向以正面角度處理。

她又指，律師應該是法治、公義的守護者，故希望告重建公眾對法治的信心，尊重司法獨立及專業自主。Masood強調法治有很多層次，執法、司法、政策制訂都是法治一部分。

Masood形容，本港經過過去兩年的種種改變，現正處於一個十字路口上，認為現正是重要關頭，希望推動律師會快速回應時事。（周禮希攝）

曾任暫委裁判官 自言是優勢

近日有建制派批評法援制度被濫用，需要收緊，例如不容許申請人自行選擇律師。Selma不願回應有關說法，但認為「access to justice」（尋求司法公正，法治原則之一）相當重要，強調要達致公平，就要令收入相對少的人都有能力訴諸司法手段。她認為法援制度應該維持現狀。

她表示，認為自己的獨特性是一大賣點，自言是少數曾擔任過暫委裁判官的事務律師，但後來因為經營律師行業務繁重，而在短時間內回歸本業。