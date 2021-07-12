建制促為藝文工作者提供《國安法》培訓　民政局稱會提醒藝術團體

撰文： 羅家晴 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-12 20:27

立法會民政事務委員會今(12日)召開會議，討論培養藝術文化界的人才和行政人員。實政圓桌立法會議員田北辰在會上關注，局方會否為相關人士提供培訓，增加他們對《港區國安法》的素質和知識。 民政事務局副局長陳積志表示，《國安法》是香港非常重要的課題，強調所有機構在防範和執法方面都要配合，局方會在適當場合提醒相關藝術團體和機構注意。 田北辰再追問，局方會否在聘請藝術文化人員前先說明界線，抑或在聘請後才為相關人士培訓對《國安法》的認識。陳積志稱，聘請工作一向由文化機構和藝團自行處理，重申局方會在適當場合，以適當方法提點他們。他相信所有機構會要求招聘或在職的員工遵守香港所有法例，認為大家毋須擔心。

圖書館「館長之選」擺放黎智英書籍 康文署：已事後檢討

對於早前港島石塘咀公共圖書館的「館長之選」書架，擺放多本與壹傳媒集團創辦人黎智英著作。田北辰追問如何確保不會再有同類事件發生，康樂及文化事務署助理署長(演藝)馮蕙芬回應時指，得知涉事同事正接受紀律處分，強調署方事後已作檢討，又指事件提醒了署方和員工須有緊密連繫。

田北辰。（張浩維攝）

議員關注演藝學院學生排擠內地 陳積志：不應抗拒中國藝術文化

旅遊界姚思榮關注，政府會否提升香港文化藝術界的機遇，如到大灣區發展等，避免「塘水滾塘魚」。他又指，有演藝學院學生的意識形態受老師或其他外來影響，比較排擠內地，認為藝術文化應接納不同意識形態，但在表達時應注意不要違法，問及應否為相關教師設底線、訂下指引。

陳積志認為，香港作為中國一部分，不應抗拒中國藝術文化，更應擁抱和融入其藝術文化，他表示，會要求教職員及學生了解並融入中華文化。馮惠芬回應稱，其接觸的藝術家和演藝學院畢業生也嚮往赴大灣區演出，因香港的表演場地少，大灣區則接受來自香港的表演節目，故會繼續與內地進行溝通，盡量拓展演出機會。

7月7日，香港演藝學院一名學生確診新冠肺炎，校方決定即時關閉校園。（鄭子峰攝）

周浩鼎促加強與大灣區協作 鼓勵學生到大灣區表演

民建聯周浩鼎指，大灣區有更大的舞台讓畢業生發展，應鼓勵他們到大灣區進行交流及表演，強調即使現時未能通關，但亦可進行網上表演。周浩鼎亦指，長遠要加強與大灣區的協作，問及會否為學生提供到大灣區的文化館和博物館的實習機會，使他們能全方位得到更多培育及一展所長的機會。陳積志指，現時學生已有機會赴內地的博物館實習，如到故宮博物館及敦煌研究院等。