電檢條例｜電影准放映　等同不會違反國安法？邱騰華：非免死金牌

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-07-12 18:32

政府早前修訂《電影檢查條例》指引，檢查員審核上映影片時，倘發現內容可能構成危害國家安全的罪行，應得出「不宜上映」結論。 立法會資訊科技及廣播事務委員會會議今(12日)討論電檢制度情況，多名議員關注倘有電影完成送檢，並獲准公映，隨後被發現涉違《國安法》應何如處理，追問是否等同「免責」。 商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，電檢處負責電影檢查及評級，倘涉及電檢條例以外罪行，則屬執法部門管轄範疇。他強調，即使電影完成電檢處的審批，「都唔可以做免死金牌。」

政府早前宣布修訂《電影檢查條例》指引，並於上月11日刊憲。檢查員評審電影時，須從國家安全角度作出考量，如上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，對觀眾的影響或會危害國家安全或危害維護國家安全，檢查員應得出影片不宜上映的結論。

邱騰華：相信電影工作者願意承擔社會責任

商務及經濟發展局局長邱騰華於會議上強調，修訂指引是因應《香港國安法》實施，並非影響公眾欣賞電影或創作自由，早前已與電影業界會面及解答疑問。他又引述指，業界於會議上主要關注拍攝時會否有不清晰地方，他認為經過當局具體界定的「紅線」，應對業界有幫助，他又相信各電影工作者包括投資者、導演及前線願意承擔社會責任，共同維護國家安全。

邱騰華指，即使電影完成送檢，獲批公開上映，亦不等同獲得違國安法的「免死金牌」。(梁鵬威攝)

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國及批發及零售界議員邵家輝，則追問電檢處權力範圍，他們問及倘電影獲電檢處批准放映，日後其內容一旦被發現涉及違反《國安法》，是否等同可獲免責？邱騰華則指，兩者截然不同，電檢處負責電影檢查及評級，倘有電影工作涉及違反國安法，則屬執法部門管轄範疇，但他強調，即使電影完成送審，「都唔可以做免死金牌。」

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國(梁鵬威攝)

梁卓文：唔會係一個人，或半個人自把自為決定

多名議員另關注檢查員的把關能力，及是否具足夠政治敏感度，商經局常任秘書長梁卓文指，檢查員是公務員，屬娛樂事務管理事務職系，工作亦涉廣播相關工作。他又指，檢查員每年審閱逾200部電影，「具觀影經驗」，會因應國安法生效獲得相關培訓，有需要時亦可尋求律政司意見，如需政策支持，則可諮詢商經局，「唔會係一個人，或半個人自把自為決定。」

有議員則認為，於網絡放映的影片傳播力更為廣泛，惟目前並無規管，邱騰華則指現行電檢制度涵蓋公開放映影片，側倘需進一步將網片納入其中送審，「可唔可以做到？又需唔需要呢？」認為社會需作討論，邱家輝則指，網片瘋傳速度遠較電影院快，認為港府需擁新思維，認真研究規管網片。