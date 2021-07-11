國安法｜吳秋北：支聯會遣散只是轉移視線　若立場不變仍可能違法

撰文： 高諾恆 最後更新日期： 2021-07-11 13:27

主張「結束一黨專政」的支聯會，近月屢被指綱領違反港區國安法，支聯會昨決定減少常委會委員人數至7人，並遣散所有職員。 港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北今（11日）出席活動時表示，支聯會的行動只是轉移視線，質疑支聯會立場未變，無論組織還是個人身分都有可能觸犯國安法。

吳秋北稱，支聯會遣散成員只是轉移視線，他認為支聯會立場未變，指無論組織還是個人身分都有可能觸犯國安法並受到法律制裁。（李澤彤攝）

指區議員請辭不負責任 需承擔後果

吳秋北指，支聯會的立場一直針對內地及中國共產黨，即使遣散員工，只是與對內地有敵意的人脫離關係，認為只是想轉移視線。他又稱，即使是個人身份亦躲不過法律責任，提醒香港市民要警惕有人擾亂、顛覆政權，威脅市民生命財產。

對於近日大批民主派區議員辭職，他質疑有關人氐是擔心被追究違反《香港國安法》、不誠實履行職務，以及不符合宣誓要求等。他批評區議員不負責任，不尊重議員工作、特區政府及國家，期望日後的區議員對國家有承擔。

籲全民抵制恐怖主義

被問到有關七一刺警案，吳秋北表示，有人美化、嘗試為疑犯洗脫罪名，屬危險信號，希望國安公署徹查是否有組織煽惑或策劃恐怖主義行為。他強調恐怖主義行為危害香港社會，全港市民應一同抵制，警方要嚴正執法。