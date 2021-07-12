區議會辭職潮｜葵青區議會主席明補選　梁錦威勢當選接「火棒」

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-12 22:06

政府月內安排區議員宣誓，有傳政府訂下四條DQ「紅線」，包括曾以辦事處設初選票站、簽署墨落無悔聲明等，被DQ者將追討上任以來的薪津，觸發逾150名區議員辭職。 葵青區議會明天（13日）召開大會，補選區議會主席。支聯會常委、葵青區議員梁錦威接受《01》查詢時表示，今天已提交報名表格角逐主席。據了解，目前只有梁錦威一人報名參選主席，料梁錦威很大機會當選，接任葵青區議會主席。

原主席單仲偕因刑事案被DQ

原葵青區議會主席單仲偕因前年「十一」集結案，被判入獄14個月、緩刑2年。單仲偕早前先辭任區會主席，日前政府刊憲單喪失區議員資格，區議會主席一職須補選。

梁錦威接受《01》查詢時表示，今天已提交報名表格角逐主席。梁錦威昨天發文，表明不會辭職，坦言港人或會認為其離任決定天真，甚至不齒其決定，因明知會被DQ、被追債，「面對三、四個月之後的『六四案』審訊，我很大機會鋃鐺入獄，議席本身都已在倒數階段，留下來的意義已絕不在於議席本身」。

前葵青區議會主席、民主黨單仲偕。（梁鵬威攝）

梁錦威昨稱不會辭職

梁錦威自言以堂堂正正的方式、從公平選舉勝出而步進議會，認為可以人民才能DQ他，「可以要我離開的，只有人民，我效忠的也只有人民。政權要我走，就只能使橫手DQ我」，表明已做好所有心理準備面對一切。

葵青區會尚餘9名民主派 仍佔大多數

據了解，目前只有梁錦成一人報名參選主席。翻查資料，葵青區議會尚餘14名議員，9名民主派未有辭職，包括副主席張文龍、民主黨劉貴梅、林紹輝等，建制派只有5人，料梁錦威很大機會當選，接任葵青區議會主席。

最新辭職名單 北區(7)：陳惠達、陳旭明（副主席）、林子琼、劉其烽、蔣旻正、郭㙟豐、張正皓 大埔(2)：任啟邦、關永業（主席） 沙田(18)：丘文俊、李永成、陳兆陽、程張迎（主席）、曾素麗、廖栢康、葉榮、張慶樺、楊思健、勞越洲、岑子杰、容溟舟、趙柱幫、麥梓健、陳運通、陸梓峂、許鋭宇、李世鴻 西貢(5)：陳緯烈、張偉超、馮君安、陳嘉琳、泰海城 元朗(10)：候文健、林進、區國權、陳樹暉、關俊笙、梁德明、李俊威、方浩軒、郭文浩、巫啟航 屯門(14)：盧俊宇、陳樹英（主席）、黃麗嫦、黎駿穎、何杏梅、何國豪、朱順雅、羅佩麗、林明恩、林健翔、甄霈霖、楊智恒、巫堃泰、曾振興 葵青(14)：張鈞翹、王必敏、冼豪輝、蔡雅文、譚家浚、韓俊賢、王天仁、劉子傑、吳劍昇、黃俊達、許祺祥、黃炳權、梁國華、梁永權 荃灣(6)：潘朗聰、劉肇軒、伍顯龍、劉志雄、陳劍琴、謝旻澤 深水埗(14)：李俊晞、譚國僑、李炯、衞煥南、黃傑朗、鄒穎恒、江貴生、冼錦豪、利瀚庭、楊彧（主席）、甄啟榮、徐溢軒、何啟明、劉家衡 九龍城(6)：鄺葆賢（副主席）、關家倫、馮文韜、馬希鵬、周熙雯、黎廣偉 油尖旺(9)：李傲然、林兆彬、賀卓軒、李國權、陳嘉朗、朱慧芳、余德寶（副主席）、蕭德健、陳梓維 觀塘(13)：陳易舜、王嘉盈、尹家謙、李軍澤、李詠珊、馮家龍、鄭景陽、張敏峯、葉梓傑、陳汶堅、蔡澤鴻（主席）、黃啟明、龔振祺 黃大仙(18)：陳啟淳、梁銘康、許錦成（主席）、黃逸旭（副主席）、施德來、鄧惠强、陳俊裕、莊鼎威、鄭文杰、莫嘉嫻、張茂清、胡志健、岑宇軒、尤漢邦、莫綺霞、張嘉宜、沈運華、郭秀英 灣仔(5)：李永財、張嘉莉、陳鈺琳、邱汶珊、羅偉珊 中西區(7)：葉錦龍、甘乃威、鄭麗琼（主席）、伍凱欣、黃永志、張啟昕、任嘉兒 東區(15)：王振星、張振傑、曾健成、吳卓燁、黎志強（主席）、魏志豪、郭志聰、陳寶琼、趙家賢（副主席）、麥德正、何偉倫、裴自立、李鳳琼、梁兆新、謝妙儀 南區(12)：陳衍冲、陳炳洋、陳欣兒、黎熙琳、潘秉康、徐遠華、嚴駿豪、黃銳熺、林德和、俞竣晞、林浩波、羅健熙（主席） 離島(3)：李嘉豪、容詠嫦、梁國豪

▼部分辭職區議員▼