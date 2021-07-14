書展2021︱林鄭：喜見書展再次舉行　冀為業界爭取大灣區發展空間

去年因疫情而停辦的「香港書展」今日（14日）開幕，行政長官林鄭月娥出席開幕典禮，並連同商務及經濟發展局局長邱騰華，以及體育、演藝、文化及出版界立會議員馬逢國議等人一同出席第三屆「香港出版雙年獎」頒獎典禮。

林鄭在致辭時表示，特區政府會透過《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），為出版界繼續爭取更多在內地發展的空間，並期望出版界能不繼創新、推動創意產業，為文化藝術發展帶來新景象。



稱高興看到疫情受控 書展再次舉行

林鄭表示，特區政府將會透過《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），建立香港與內地建立更緊密的經貿合作，協助出版和印刷業進入內地市場，例如在CEPA《服務貿易協議》下，香港服務提供者可在內地從事圖書、報紙及雜誌批發和零售服務；香港圖書到內地市場時的審批程序亦能獲得簡化。林鄭表示，特區政府會繼續為業界特別在大灣區爭取更多的開放空間。

林鄭表示，中央政府的「十四五規劃」支持香港發展中華文化藝術交流中心，相信出版界能就此擔當重任，未來將會有更多發展空間並善用資源。林鄭冀包括創意產業在內的出版界能不繼創新、推動創意產業，為文化藝術發展帶來新景象。

林鄭指，是次「出版雙年獎」的巿場策劃獎得獎書籍《香港志‧總述 大事記》是首本香港地方誌的第一冊，該書全面、有系統地紀錄香港6，000多件歷史大事，讓讀者了解香港與內地密不可分的關係。林鄭又稱，該書有多名年輕學者參與編修，希望有助他們能藉此建立國民身分認同及自豪感。

「香港出版雙年獎」自2017年開始舉辦，評審團由業界、文化及教育界的代表人士組成。今屆獎項除了繼續設有 10 個類別的 「出版獎」與「最佳出版獎」，以及「市場策劃獎」、「優秀編輯獎」和「出版大獎」外，另新設「裝幀設計獎」，以表揚設計意念及裝幀技巧均表現傑出之優秀圖書設計團隊。

林鄭同日較早時候，出席書展開幕禮時表示，很高興隨著本地疫情受控，今年的書展能再次舉行，並得到參展商的踴躍支持。

政治書籍數目減少 馬逢國：市民有責任遵守法律

在《國安法》下，今屆書展的政治書籍數目減少。馬逢國活動後見記者時回應指，市民有責任遵守法律，指國家安全是所有市民的責任。至於政治書籍減少是否代表出版自由受壓，他表示自己仍未仔細逛書展了解情況，所以未能回應。