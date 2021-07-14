建制批港鐵上蓋物業賺巨利　葉劉倡訂准許回報率　陳帆：無計劃

立法會今天（14日）召開大會，新民黨主席、行會成員葉劉淑儀指，港鐵公司透過「擁有權」及「鐵路加物業發展」模式下，負責興建及營運新鐵路，並獲政府批出鐵路車站上蓋物業的發展權，以補貼鐵路建造費用，港鐵公司多年來從物業發展獲得豐厚利潤，她促政府訂明港鐵公司在物業發展方面的准許回報率。

運輸及房屋局局長陳帆表示，加入准許回報率將會改善港鐵的營運機制，指政府無計劃改變有關營運模式。葉劉淑儀直言對陳帆回應非常失望，斥政府欠缺新思維，明言不會放棄要求規管港鐵營運模式。



新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片）

陳帆指會提港鐵「以香港為根」

葉劉淑儀指，港英政府當初推出「鐵路加物業發展」模式，補貼興建鐵路的資金差距，形容做法反映「英國人數口好精」，但如今港鐵上蓋項目為港鐵帶來巨大利潤，加上自從兩鐵合併後，港鐵壟斷建造鐵路和「最靚」的樓盤，最近更與其他地產商一同競投土地，認為政府有必要規管港鐵。陳帆回應指，明白議會、社會有此觀感，強調若日後有鐵路項目獨立於現時的鐵路網絡，政府會透過招標方式引入競爭，強調港鐵公司應服務香港為先，政府會提醒港鐵將香港人利益放在前題。

建制派「班長」廖長江指，港鐵近期開售、位於黃竹坑站上蓋的物業，呎價高達3萬元，認為值得探討把回報率封頂。民建聯劉國勳批評，港鐵與其他地產商競投中環一幅土地，反問是否代表港鐵公司，已由地鐵發展公司轉為發展商。

工聯會陸頌雄認為，港鐵上蓋物業為港鐵帶來高額利潤，惟目前的利潤分享機制，對市民而言只是小恩小惠。他認為，政府可為港鐵賺取的物業盈利設上限，將超出上限的盈利回撥政府，或在票價調整機制引入物業利潤的成分。

陳帆重申，港鐵是香港的鐵路公司，當局會敦促、提點港鐵，營運方式須以香港為根、以港人利益為依歸，但亦會明白港鐵作為上市公司，有商業自主元素，在自由市場下，拓展業務是無可厚非。