葉劉倡入境事務助理薪酬看齊其他部隊　聶德權未納：工作時數較低

撰文： 羅家晴 高諾恆 最後更新日期： 2021-07-12 15:03

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（12日）開會，討論紀律部隊職系架構及薪酬調整。會上大部分議員歡迎紀律人員薪俸及服務條件常務委員會提交的檢討報告，惟對入境事務助理薪酬，無法與其他紀律部隊看齊感失望和不公平。 公務員事務局局長聶德權回應指，今次檢討報告已建議收窄有關薪酬差距，但考慮到入境事務助理的工作時數較低、其工作性質等，故仍然維持稍微的薪酬差距。他又指，消防處職方曾提出設立獨立薪級表，強調紀常會有考慮相關問題，但認為無充分理由設立。

民建聯葛珮帆表示，入境處的工作性質近年有大轉變，甚至需培訓使用槍械，認為薪酬差距會打擊士氣。她指入境處的工作，對維護香港和平和穩定同樣重要，其薪酬調整不應與工時掛勾。

曾任入境處處長的新民黨葉劉淑儀指，在近年社會狀況下，入境事務處的工作難度提高，反修例事件期間亦擔任「特務警察」，認為薪酬差距對前線工作人員不尊重。不過，聶德權指不同紀律部隊的工作均有其獨特性，入境事務處的工時較短，考慮到不同紀律部隊的工作性質，已經提出實質改善建議。

聶德權：報告不設追溯期 爭本立法年度通過

勞工界潘兆平認為，有已退休或即將退休的公務員因報告延遲而未能受惠，關注會否設立追溯期。聶德權回應指，一般情況下不設追溯期，會根據報告通過的日期實行，強調會盡快完成各項步驟，爭取在本立法年度內通過財委會並落實執行。

工聯會陸頌雄關注，在紀律部隊效忠方面，新的公務員學院會否加強相關培訓？聶德權表示，紀律部隊本身都有自己的訓練學院，對國情、憲法及《港區國安法》等，都有機制加強。

謝偉銓。（梁鵬威攝）

謝偉銓關注警員子女受不公待遇 聶：想回大灣區讀書可協助

建測規園界議員謝偉銓表示，不少紀律部隊，特別是警察的子女早前受批評和不公平待遇，希望局方能為他們提供相應的協助。聶德權指，對於反修例事件期間，保安局和教育一直有處理相關問題，現時情況有所改善。他強調若紀律部隊的子女想在內地或大灣區讀書，政府都有協助安排。