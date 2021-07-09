撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-07-09 12:35

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同場加映：消費券登記｜4組電話專發短訊抽查 3日內須回覆 遲覆後果好嚴重

近日有網民在Facebook 群聚開 post，表示被選中抽查「在港居住」要求是否符合，起初更以為是新型騙案，原來政府的確委聘了承辦商抽查登記人「在港居住」要求。

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消費券買iPhone

不論是 Apple Store 還是其他經銷商，都不一定接受全部 4 個支付平台，所以想買消費券買 iPhone，第一步就要先知道各個經銷商支援的消費券電子支付方法有什麼。

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如果你打算等 iPhone 13 的話，可以在收到兩期錢後，先透過 Tap & Go 在 Apple Retail Store 或 Apple Online Store 買 $5000 Gift Card，再在 iPhone 13 推出時用 Gift Card 支付部分費用，那就不用被消費券 12 月或 1 月尾的期限掣肘，比較靈活。

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