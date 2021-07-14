林鄭月娥訪駐港國安公署及警務處國安處　稱國家安全意識逐步提升

身兼維護國家安全委員會主席的特首林鄭月娥今午（14日）分別到訪中央駐港國安公署及警務處國家安全處，與駐港國安公署各領導和警務處國家安全處人員回顧《香港國安法》實施一年以來的成效和展望未來的工作。

林鄭月娥感謝駐港國安公署在署長鄭雁雄的領導下，履職盡責，依照《香港國安法》監督、指導、協調、支持香港特區維護國家安全的工作。她說：「《香港國安法》讓香港社會由亂及治、恢復穩定；這一年來，國家安全意識在香港逐步提升，駐港國安公署是功不可沒的，我謹代表特區政府，感謝中央和駐港國安公署。」



林鄭月娥充分肯定警務處國家安全處過去一年在執行《香港國安法》的成效，指他們堅定不移地擔負維護國家安全的工作。她說：「維護國家安全使命光榮、責任重大，而香港特區的國家安全風險仍未完全消除，大家須再接再厲，以無比的勇氣和堅定的信心繼續履行維護國家安全的責任。」