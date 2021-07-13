社民連中聯辦外悼念劉曉波　黃浩銘稱光明磊落　國安法下仍會堅持

今日（13日）是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世4周年，社民連主席黃浩銘、副秘書長陳寶瑩等4人今到中聯辦外，悼念劉曉波及聲援「709大抓捕事件」的被捕律師和其他維權人士，數十名警員在中聯辦附近戒備，錄影整個請願過程。

被問及會否擔心悼念活動被指觸犯《國安法》，黃浩銘指，《國安法》界線模糊，雖會有所擔心，但仍會堅持下去，強調他們光明磊落，無須遮掩。



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以「戒慎恐懼，如履薄冰」心態行事

悼念以4人一組進行，黃浩銘先讀出劉曉波在2000年寫給好友、中國流亡海外詩人廖亦武的信，信中多次強調，中國民主及人權運動須願意為人民無私地犧牲的「一個道義巨人」。黃浩銘指，現時香港所需要的不是只是一個「道義巨人」，期望社會每一個人也能成為有道義、有良知的人。他引用捷克首位民選總統哈維爾格言「活在真實中」，勉勵市民要心存良知，「成為黑暗歲月中的一點亮光」。

今年同時是「709維權律師大抓捕事件」6周年，陳寶瑩指，至今仍有多名維權律師及人士被囚，其中包括曾為多名維權人士辯護的余文生律師、廈門公民眾會案的丁家喜律師、常瑋平律師及許志永律師等，強調社民連會繼續堅持為中國人民爭取實行民主憲政，為保障人權自由而奮鬥。

被問及是否會擔心舉行悼念活動觸犯《國安法》，黃浩銘指《國安法》界線模糊，雖有所擔心，但會保持「戒慎恐懼，如履薄冰」心態行事，強調他們光明磊落，無須遮掩，若政府不認同他們的主張和看法，便把他們的悼念活動視為「煽動」，他亦無言以對。

陳寶瑩強調，社民連會繼續堅持為中國人民爭取實行民主憲政、保障人權自由而奮鬥。。（羅君豪攝）

稱社民連不會滅黨

多名社民連核心因多宗政治宗件入獄，被問到社民連會否有「滅黨」危機，黃浩銘指，社民連不會黨友入獄而「滅黨」，其他黨友亦會竭力維持組織運作。他表示，今天除悼念及聲援外，更是希望以身作則，讓香港人知道，「若是自己相信的事，就要繼續堅持，繼續地說」。