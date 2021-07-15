建黨百年︱林鄭月娥：會「用好」社會氛圍　讓市民更認同共產黨

撰文：林劍
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特首林鄭月娥今日（15日）赴立法會出席休會前最後一次答問會。被問到中國共產黨成立百年，如何增強港人對國家執政黨的認識及認同感，林鄭坦言香港社會的氛圍在「短短一年間已起了變化」，會「用好」這個氛圍，讓市民尤其青年人，更加認識及認同中共。

劉業強：部分港人對中共「有偏見」

經民聯議員、鄉議局主席劉業強提到，中國共產黨成立一百年，特首本人亦有上京出席慶祝活動，聽取國家主席習近平的講話，他指中共對中華民族發展作巨大貢獻，香港部分人對中共「卻有偏見」，未能完全理解主席講話內容。劉問到，特區政府會否牽頭舉辦更多分享、宣講、交流活動，宣揚習主席講話的精神，以及讓港人加以認識、學習國家執政黨。

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林鄭：想像一下三、四年前有沒有這個氛圍？

林鄭月娥表示，近日社會上已有不少慶祝中國共產黨成立百周年的活動，特區官員亦有出席這些活動，並且發言提到中國共產黨與一國兩制的關係、其憲制地位等。

她指：「我們在短短一年，不知不覺已起了變化。大家可以想像一下，如果是三、四年前，香港社會有沒有這個氛圍，讓大家都願意多講國家的執政黨？既然已建立這個氛圍、基礎，我們一定會用好它，深化香港市民特別是年輕一代對於國家的認識，國民身份的認同，中國共產黨發展與香港的關係。」林鄭指，以上工作特區政府都會做，稍後將有一個特區與中央機構合作的展覽，介紹中共百年以來的發展、與香港的關係。

林鄭出席休會前最後一次答問會，被問到如何拉近港人與中國共產黨的關係。（鄭子峰攝）
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