財匯局擴權︱監管會計界草案刊憲　下周三立法會首讀

政府上月突然表示，建議將會計師公會的查察及執行紀律行動的權力，轉移至財務匯報局。政府今日（16日）正式刊憲《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》，下周三（7月21日）提交立法會首讀。



財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

政府：持份者普遍支持擬議改革方向

在擬議制度下，會計師公會現時的規管權力將會轉移至財匯局，包括發出會計師執業證書；為執業單位和本地公眾利益實體核數師註冊；就執業單位進行查察、調查和紀律處分；以及就會計師執行調查和紀律處分的職能。

政府強調，把這些規管權力轉移至財匯局時，其涵蓋範圍及有關處分的類別和水平，將會依照現時由香港會計師公會實施的制度。會計師公會將繼續履行各種職能，包括舉辦考試以確定會計師註冊資格、為會計師註冊，以及設定專業道德、會計、核數及核證標準、設定持續專業發展要求等。以上職能將會受財匯局監督。

財經事務及庫務局局長許正宇表示：「《條例草案》旨在進一步提升會計專業規管制度的獨立性，令我們的規管制度與國際發展更趨一致，且更為連貫有效，從而鞏固香港作為國際金融中心和商業樞紐的地位。」他又指，財匯局日後履行其擬議的規管職能時，會採取相稱原則，有別於其現時規管公眾利益實體核數師的情況。

政府提到，已與持份者包括財匯局、香港會計師公會、主要會計組織、會計專業人士及事務所和作為專業會計服務用家的行業團體溝通，並已在7月5日向立法會財經事務委員會簡介。「持份者普遍支持擬議改革的方向。」