夏寶龍對香港未來的4個期盼　法治更完備、住房問題必將極大改善

「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會今日（7月16日）在北京舉行，國務院港澳辦主任夏寶龍出席開幕儀式並發表講話。在演辭中，夏寶龍除重申愛國者治港原則、管治者必須德才兼備外，亦對未來香港提出4項期盼，遍及經濟民生、法治和民主制度、融入國家發展大局等方面。對於現時香港市民最切身的民生住房問題，夏寶龍最先提及。



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冀香港以自己特殊經歷 融入民族復興的壯麗史詩

夏寶龍表示，香港在中華民族偉大復興歷史進程中大有可為。「香港的命運一直同祖國緊密相連。在我國革命、建設和改革的各個歷史時期，香港同胞都為國家作出了歷史性貢獻，香港也以自己特殊的經歷融入民族復興的壯麗史詩。」他形容，「一國兩制」事業就是其中的華彩篇章，儘管隨着實踐的深入，不斷遇到許多新情況新問題新挑戰，但中央實行「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。

他提到，現在全體中華兒女正以豪邁的自信、激昂的壯志向第二個百年奮鬥目標進軍。「大家可以暢想一下，當我們國家第二個百年奮鬥目標實現的時候，『一國兩制』在香港的實踐將會是一種怎樣的光明景象？」夏寶龍為未來香港勾畫出4個方向：

冀各項事業發展更均衡 告別劏房、「籠屋」

1. 我們期盼那時的香港，經濟更加繁榮，各項事業發展更加均衡，社會更加和諧安寧。特別是現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、「籠屋」；

2. 我們期盼那時的香港，民主制度有更大進步，法治更加完備，權利和自由有更充分的保障，人人可望實現更全面的發展。孩子都能健康快樂成長，學生都能接受良好的教育，青年都有廣闊的就業創業舞台、都能去追逐自己的夢想，長者都能頤養天年，全體市民都享有更加幸福安康的生活；

期盼香港成為活力四射的「新的東方明珠」

3. 我們期盼那時的香港，「一國兩制」實踐成果更加豐碩，「愛國者治港」全面實現，以愛國愛港為核心的主流價值觀深入人心。香港深度融入國家發展大局，自身獨特優勢得到淋漓盡致的發揮，「香港好、國家好，國家好、香港更好」的樂章更加悅耳動人；

4. 我們期盼那時的香港，在國際金融、航運、貿易中心之外，會增添新的桂冠，將成為活力四射、中西合璧、高度文明的現代化國際大都會，將成為全世界都為之心馳神往的新的東方明珠。