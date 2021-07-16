夏寶龍總結國安法實施成果　讚揚警隊「忠誠護國安、勇毅保家安」

全國港澳研究會今早（16日）在金鐘港麗酒店舉行專題研討會，主題為「國安法實施一周年回顧與展望」，國務院港澳辦主任夏寶龍在會上發表講話，談及國安法落實情況。

午後港澳辦發出新聞稿，提到夏寶龍在研討會的講話內容，當中提及《港區國安法》實施後的情況，並讚揚警隊「忠誠護國安、勇毅保家安」，無愧於全世界最優秀警隊的美譽。



「國安法是保香港安全、安定、安寧之法」

夏寶龍表示，今年是中國共產黨成立100周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會上發表的重要講話，回顧了中國共產黨百年奮鬥的光輝歷程，展望了中華民族偉大覆興的光明前景，深刻闡述了以史為鑒、開創未來的根本要求，指明了向全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進的前進方向。這極大增強了包括香港、澳門同胞在內的全體中國人的志氣、骨氣、底氣，必將最大限度地凝聚起全體中華兒女同心共築中國夢的磅礴力量，意氣風發地向着中華民族偉大復興邁進。

夏寶龍引述習近平主席強調要「落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定」。習近平主席這一重要論述，對於新形勢下推進「一國兩制」實踐行穩致遠，保持香港、澳門長期繁榮穩定，讓香港、澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光，具有很強的現實針對性和深遠的歷史意義。

夏寶龍表示，香港的變化彰顯香港國安法強大威力，事實雄辯證明這部法律是保香港安全、安定、安寧之法。

指反中亂港頭目「割席」自保、退出政壇、潛逃海外

夏寶龍說，回想一年多前，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，這些場景令很多香港市民至今仍心有餘悸。香港國安法的頒布實施，一舉扭轉香港亂局，實現了重大轉折。有了香港國安法，香港維護國家安全「不設防」的歷史得以終結，徹底粉碎了港版「顏色革命」的圖謀。香港國安法的頒布實施，從根本上堵住了香港維護國家安全制度方面的漏洞，斬斷了內外敵對勢力危害國家安全的「黑手」，有力維護了《憲法》和《基本法》確立的香港特別行政區憲制秩序。

他說，有了香港國安法，香港告別動蕩不安的局面，社會逐步安定。香港國安法的頒布實施，既保障了國家安全，也保障了人權和自由，大街小巷恢復了平靜，市民可以安心出行了，商鋪可以安心營業了，孩子可以安心上學了。有了香港國安法，香港特別行政區的管治秩序恢復正常，施政環境得以改善。香港國安法的頒布實施，有力維護了行政長官和特別行政區政府的施政權威，令政府可以集中精力防控疫情、發展經濟、改善民生，立法會同特別行政區政府開始良性互動。有了香港國安法，愛國愛港旗幟高高飄揚，社會正氣充分彰顯。香港國安法的頒布實施，扭轉了香港社會許多積非成是的亂象，愛國愛港人士揚眉吐氣，反中亂港言行遭到唾棄。

夏寶龍指，有了香港國安法，反中亂港分子的囂張氣燄受到沈重打擊，香港重拾法治尊嚴。隨着香港國安法的頒布實施，一些反中亂港頭目和骨幹分子在法律的震懾下，或「割席」自保、或退出政壇、或潛逃海外、或不再張狂，反中亂港組織則紛紛作鳥獸散。香港終於迎來朗朗晴空。有了香港國安法，香港經濟金融繼續堅挺，「唱衰」香港的謊言不攻自破。香港國安法實施後的一年，與實施前的12個月比較，期內香港的新股集資額逾5,000億元、多出約50%，香港銀行體系的總存款額增加了5.6%，達14.9萬億元。香港國安法讓國際投資者吃了「定心丸」，香港的金融中心地位絲毫沒有受損。有了香港國安法，香港社會對「一國兩制」信心倍增，認識更趨全面準確。

夏寶龍指，香港國安法的頒布實施，使香港得以正本清源和撥亂反正。有民意調查顯示，71.9%的受訪者表示對「一國兩制」前景信心增加。事實證明，只有築牢「一國」的安全底線，「兩制」才有更加充份的活力和空間，廣大香港市民的福祉和利益才能得到切實維護，香港才能譜寫繁榮穩定、長治久安的美好篇章。

夏寶龍在會上向「管治者」列出五項能力要求，包括積極籌備《基本法》23條的本地立法工作、處理好反《國安法》人士的案件以及在社會和學校層面推動國家安全的教育工作。（羅君豪攝）

讚揚官員及愛國者錚錚鐵骨 警隊是國家的驕傲

夏寶龍表示，香港特別行政區堅決履行維護國家安全的憲制責任，全力築起香港維護國家安全的「銅墻鐵壁」。

夏寶龍表示，全面落實香港國安法，是香港特別行政區政府的責任，是香港社會各界的責任，也是每一位香港市民的共同責任。

首先，特別行政區政府及其管治團隊堅決扛起全面落實香港國安法的責任。林鄭月娥行政長官帶領特別行政區管治團隊迅速建立特別行政區維護國家安全的有關機構，國安指定法官迅速到位，香港國安法相關實施細則刊憲生效。截至6月底，特別行政區執法機構先後拘捕涉嫌違反香港國安法的反中亂港頭面人物和骨幹分子117人、檢控64人。面對美國非法無理制裁，特別行政區官員及愛國愛港人士無懼無畏、大義凜然，表現出了愛國者的錚錚鐵骨。

其次，香港警隊「忠誠護國安、勇毅保家安」，嚴正執行香港國安法。香港警隊聞令而動，依法偵辦了一批國安犯罪案件，有效維護了國家安全，確保了香港社會穩定。英勇的香港警隊始終站在止暴制亂的第一線，無愧於全世界最優秀警隊的美譽。香港警隊是香港的驕傲，也是國家的驕傲，是香港的英雄。

再次，香港社會各界愛國愛港人士眾志成城「撐國安」，凝聚起維護香港國安法的強大合力。由香港各界人士組成的「撐國安立法」聯合陣線，在短短8天時間就獲得290多萬個市民簽名支持。廣大愛國愛港政團社團、各界人士紛紛通過發表聲明、接受採訪等方式，全力支持、宣傳香港國安法，把國安法送到千家萬戶。

最後，國際社會正義力量仗義執言，形成支持我國維護國家安全正義立場的強大聲勢。國際政界、商界、學界等積極評價香港國安法，多國人士紛紛譴責美國等所謂的涉港制裁，多家在港跨國企業也都紛紛表態支持香港國安法。這些國際社會的正義之聲再次表明，公道自在人心。香港國安法落地生根、虎虎生威，成為香港繁榮穩定的「守護神」。