林鄭出席亞太經合組織非正式會議　指港府正克服市民疫苗猶豫

行政長官林鄭月娥今日晚上（16日）以視像方式，出席亞太區經濟合作組織領導人非正式會議，與其他經濟體領導人就應對新冠肺炎和加速經濟復蘇的策略交換意見。林鄭月娥在會上強調疫苗的重要性，呼籲亞太經合組織各成員經濟體在不同範疇應加強合作，商務與經濟發展局局長邱騰華亦有列席。



行政長官林鄭月娥今日晚上（16日）以視像方式，出席亞太區經濟合作組織領導人非正式會議。（政府新聞處）

與會領導人在會上就闡述亞太地區合作，以應對衞生危機及加速經濟復蘇輪流發言。林鄭月娥在發言時強調疫苗的重要性，指亞太經合組織各成員經濟體須致力確保各地能獲取足夠疫苗，並參與世界衞生組織的機制。她又指，香港和世界其他地方一樣，政府要加倍努力，克服市民對接種疫苗的猶豫，從而盡早建立保護屏障。林鄭月娥形容，「香港正就此與時間競賽」，期望透過公私營合作以達致目標。

她在會上指，香港和世界其他地方一樣，政府要加倍努力，克服市民對接種疫苗的猶豫，從而盡早建立保護屏障。（資料圖片）

促支持開放及有效的疫苗供應鏈

林鄭月娥在會上呼籲，亞太經合組織各成員經濟體在不同範疇應加強合作，包括合力消除不必要的貿易壁壘，以及加強貿易便利措施，以支持開放及有效的疫苗供應鏈；在公共衞生情況許可下逐步恢復跨境往來；以及促進研發工作和提升科技的應用，防止病毒在社區傳播和治療受感染者。她重申，香港支持多邊主義，促請亞太經合組織各成員經濟體為世界貿易組織的談判注入動力。在會議結束前，林鄭月娥亦與其他經濟體領導人就共同對抗新冠肺炎和加速經濟復蘇發表聲明。

今年11月舉行的年度亞太經合組織領導人非正式會議將再次以視像方式舉行。