林鄭：不打算強制市民接種疫苗　擬要求更多公務員打針或定期檢測

本港肺炎疫情趨於穩定，近日出現本地確診個案多與輸入個案有關。民建聯立法會議員蔣麗芸今早(15日)在行政長官答問會問及，政府會否在保護僱員的角度，考慮強制機場或檢疫酒店員工等接種疫苗。

特首林鄭月娥表示，目前世界各國仍未用法律強制市民接種疫苗，若政府強制市民打針，或會出現爭拗和反彈。她又指，正考慮要求更多公務員接種疫苗或定期檢測，並打算擴大有關類別，涵蓋至學校教師和安老院舍人士等，同時要求定期檢測人士需自費。



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特首林鄭月娥表示，目前世界各國仍未用法律強制市民接種疫苗，若政府強制市民打針，或會出現爭拗和反彈。（鄭子峰攝）

林鄭稱，外防輸入是香港抗疫重要一環，政府為控制疫情，已承受來自商界和市民的壓力，強調付出一定代價，又指目前疫苗接種率已有好轉，首針接種率約四成，政府會繼續監察情況，有需要會採取更嚴厲措施，為社會建立免疫屏障。

逾7成前線公務員已打針

林鄭提及，現時主要鼓勵前線人員接種疫苗，若不接種就需頻密接受檢測，其中17萬公務員，已有6萬4千名被列為前線人員，近7成人已接種疫苗。她又指，政府考慮擴大前線人員數目，將更多公務員納入計劃，同時教育局正了解學校情況，或要求教師在9月開學後，必須接種疫苗或進行定期檢測，另在安老院舍方面亦有相關要求。

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