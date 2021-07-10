民建聯送華為手機賀黨慶　得獎者須打齊兩針疫苗

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-07-10 15:52

今年是中國共產黨建黨100周年，而今日亦是民建聯29歲「生日」，民建聯五位副主席拍片祝民建聯生日快樂，亦特別舉辦會慶大抽獎，送出100部最新華為手機，但抽獎人就必須出示已接種兩劑疫苗的證明，以鼓勵市民積極響應接種疫苗。

民建聯29週年黨慶，主席李慧琼在社交媒體直播片段抽出100個幸運兒獲得華為手機。

民建聯29歲生日，主席李慧琼負責主持大抽獎慶祝，隨機抽出100位得獎者，幸運兒可獲得國產華為最新手機一部。李慧琼指今次大抽獎活動在短短三星期內，吸引了接近15萬人透過微信公眾號登記，衷心感謝市民的踴躍支持。

不過得獎人亦並非「話拎就拎」，皆因李慧琼指今次活動另一個主要目的，是配合政府呼籲，鼓勵市民接種新冠疫苗，所以得獎者領獎時須出示已接種兩劑疫苗的證明，李慧琼亦再次呼籲市民為自己為家人，早日登記接種疫苗。對於民建聯的「生日願望」，她則表示祝願民建聯「繼續發展壯大，成員身體健康、家庭幸福，亦祝願國家國運昌隆，早日實現偉大復興的中國夢。」

得獎名單將於7月16日在民建聯網頁、《大公報》及《英文虎報》公佈，並在7月20日或之前，由專人聯絡得獎者。

而民建聯另外五位副主席，包括張國鈞、陳勇、陳克勤、周浩鼎及陳學鋒，今日亦拍片恭賀民建聯生日。張國鈞指民建聯從56名創黨成員到如今4.2萬名會員，全憑民眾支持，未來會繼續努力。周浩鼎表示未來會貫徹愛國愛港宗旨，陳學峰則表示民建聯未來會繼續堅持初心，毋忘使命，為中華民族的復興努力。