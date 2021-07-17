狄志遠不贊成開除港大學生　批政府處理高官事件雙重標準

港大學生會評議會早前通過「感激」七一刺警案疑兇議案惹起爭議，港大校方早前更發聲明指不再承認港大學生會地位。

新思维主席狄志遠認為，相關學生在事件後已迅速道歉，他們亦深受到社會壓力，得到深刻教訓，不贊成開除學生。



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港大學生會評議會事件引起軒然大波，狄志遠認為，涉事聲明有問題，認為學生會對於暴力行為要清楚表達訊息，直言他們發表聲明前的討論不夠深思熟慮。

但他認為，有關學生在事件後已承受巨大壓力和後果，自己本身亦是家長，認為應該以寬鬆態度面對犯錯。「他們（年青人）總是比較前衛，希望表達社會進步聲音，但這次可能比較激進，過了火位。」他認為校方徹底與學生會切割，會收窄校園學習的空間，又指環顧世界，即使是內地，也鮮有出現完全否定學生會的情況。

「開除涉事學生對教育學生沒幫助」

對於港大校委會主席李國章表示考慮開除涉事學生，狄志遠明言不贊成，認為做法對教育學生沒幫助。

狄志遠又提起最近有高官被指收受款待的事件，認為政府處理政治問題時存在雙重標準，他認為政府官員面對款待醜聞時，口徑一致寬鬆對待，抱給予機會的口吻，但對於學生會評議會事件則採取咄咄逼人的態度。

新思維副主席、曾任理工大學學生會長黃俊瑯形容，社會現時出現了「國安法壓力症候群」，政府及市民均用過份憂慮的態度看待國安法。他認為學生會在校園有具體職能，對校園管治及其他事務有幫助，敦促校方和學生盡快建立溝通。

面對眾多學生會出現校方停收學生會會費的情況，黃俊瑯認為學生會有必要自己想辦法「如何收會費」，讓學生加入學生會成為會員，又認為校方應該與學生溝通，是否應該停收會費。