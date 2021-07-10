七一襲警｜何君堯函國安公署舉報港大學生會　稱涉違國安法促調查

撰文： 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-10 12:12

港大學生會評議會早前（7日）通過動議，對七一刺警案疑兇梁健輝事後自戕身亡表示「深切哀悼」，更指「感激他為香港作出的犧牲」。其後港大學生會評議會於周五（9日）凌晨召開記者會，宣布撤回有關議案，全體幹事會成員請辭。 建制派立法會議員何君堯昨日（9日）去信駐港國安公署署長鄭雁雄，指港大學生會評議會涉嫌觸犯《港區國安法》第25條並作出舉報，要求國安公署作出調查。

何君堯在信中指，港大學生會評議會早前為七一刺警案疑兇梁健輝默哀一分鐘，及以30票贊成全票通過「哀悼」動議，「惹來社會嘩然」，認為該會在凌晨時份「急急撤回宣言及作出『道歉』並非「真心」，指控該會是「企圖逃避所犯事情的責任」。

何君堯引用《港區國安法》第25條，向國安公署署長鄭雁雄舉報港大學生會評議會，促請調查及阻止該會繼續利用校園作政治宣傳平台，及在日後發表煽動性並可能涉及違法的言論。

組織、領導恐怖活動組織的，即屬犯罪，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，並處沒收財產；積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，可以並處罰金。 《港區國安法》第25條