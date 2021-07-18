聶德權：按推算9月底可達7成接種率　正研究為長者提供「即日籌」

疫苗接種計劃至今已逾四個月，負責統籌的公務員事務局局長聶德權今（18日）在電台節目中表示，截至昨日有280萬人接種至少一劑疫苗，佔12歳或以上人口41%。他又指，過去一星期，每日平均有61,000人接種疫苗，接種首劑的有32,000人，強調若按現時情況推算，最快可於9月底增至7成的接種比率。

被問到現現時運作到9月底社區疫苗接種中心會否延遲，聶德權稱，29間疫苗接種中心不能無了期開放，會在未來兩星期留意接種情況，再檢視相關安排。



▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



+ 7

聶德權稱，截至昨日有280萬接種至少一劑疫苗，佔合資格接種人口41%。（資料圖片）

復必泰疫苗存貨只40萬劑

聶德權稱，現時本港約有40萬劑復必泰疫苗存貨，正與藥廠商討已訂購的疫苗運送安排，盡量確保正常的供應情況。他又指，留意到長者的接種率偏低，其中65歲或以上的接種率不足25%，強調會多做線上線下的講座，加大宣傳力度和解答疑難。聶德權提及，現時疫苗接種中心預約情況較踴躍，但部分時段相對有空間，正研究可否為長者提供「即日籌」服務。

若非健康理未能打針 不排除要自費檢測

特首林鄭月娥早前表明，正考慮要求更多公務員打針或定期檢測，並將計劃涵蓋至教師、院舍人員等。聶德權稱，公務員有義務主動接種疫苗，政府早前已提供疫苗假期，不少企業亦跟隨。他指現時有6.4萬名前線公務員納入打針或定期檢測計劃，當中7成已打疫苗，現時計劃擴大公務員接種範園，如擔任櫃台服務、重要公共服務等都應接種疫苗或定期檢測。

聶德權強調，若未來要繼續放寬社交距離措施，不同社會人士都應要打針或定期檢測。他提及若非健康理由未能打針，不排除要自費檢測。

聶德權稱，政府正處於兩難局面，一方面希望外地港人能回港，但另一方面外防輸入要守得緊。（資料圖片）

對於有指政府有意放寬高風險地區人士回港，聶德權稱，政府正處於兩難局面，一方面希望外地港人能回港，但另一方面外防輸入要守得緊，強調會檢視外防輸入能否有鬆動但不增衛生風險。他又指，若要與內地通關要給對方信心，確保香港持續清零和外防輸入。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

