選委會｜政商三代齊入國家隊　曾志偉高志森上榜　「大媽」都有份

選舉委員會選舉今年9月舉行，選委會今（18日）發表臨時投票登記冊，近7900名選民登記。新選舉制度下，新增的「第五界別」由港區全國人大代表、全國政協委員及全國性團體香港成員代表組成。

其中全國性團體香港成員代表佔110席，被視為「國家隊」力量，據選舉事務處資料，多名政商界、藝人均循此界別登記為選民，包括全國青聯副主席霍啟剛、導演高志森、曾志偉等。



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何志平太太胡慧中登記「第五界別」選民

全國性團體香港代表有5個團體，包括中華海外聯誼會、全國青聯、全國婦聯、全國工商聯及全國僑聯。



資料顯示，此界別有超過400名選民登記，當中不乏政商二代、三代身影，包括本身是全國青聯副主席的港協暨奧委會副會長霍啟剛、立法會主席梁君彥之子梁宏正。

多名中華海外聯誼會港區理事登記為全國性團體選民，包括聖公會教省秘書長管浩鳴、前民政事務局局長何志平太太胡慧中、律師會前會長林新強、工聯會立法會議員麥美娟、全國政協前常委戴德豐二子戴進傑等；導演高志森、藝人曾志偉、中國星集團主席向華強長子向佐，亦登記為此界別選民。

▼選委會基層社團選民「現代媽咪組」背景▼



「現代媽咪組」、中國剪紙協會登記為基層社團

在第三界別，新增的「基層社團」有超過400名選民，屬該界別最多，包括多個地區、文娛康樂組織，如「現代媽咪組」、中國剪紙協會、毅群太極會、「大角咀之友」、「海麗之友社」。



根據「現代媽咪組」Facebook，組織早於1985年成立，是社署大埔社區中心小組工作部屬下小組，2003年於社團註冊為非牟利團體。「現代媽咪組」近日曾與新界社團聯會合辦「慶香港回歸 齊齊CHOK墨魚」、「歌舞昇平在太和」等活動。

多名落選建制登記分委會選民

新選舉制度下，區議員選委議席全部被取消，在「第四界別」新增了港九及新界的分區委員會、地區撲滅罪行委員會代表及地區防火委員會委員的代表，分別有逾800名及逾1100名的登記選民。

根據資料，不少人曾在2019年區議會選舉中落敗，包括現任沙田區滅罪會主席、民建聯前區議員李世榮、油尖旺前區議員副主席黃舒明、前屯門區議員蘇炤成、民建聯葉文斌等。