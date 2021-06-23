政圈風聲｜政三代攻選委會　父子兵上陣　海聯會成「國家隊」大戶

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-23 06:30

功能大升級的選舉委員會今年9月舉行選舉，有意參選的各路人馬陸續浮現，其中新增的第五界別，由港區人大代表、全國政協委員及全國性團體港人代表組成，共佔300席，有份投票的5個全國性團體佔其中110席。 政圈傳出，港區委員最多的中華海外聯誼會（海聯會），將成為「大戶」，佔約40席，其餘70席由全國青聯、婦聯等瓜分。 中華海外聯誼會香港成員中，不乏政商二代、三代身影，政圈有傳多名政商界名人有意推舉其子女競逐選委，包括全國政協常委唐英年長子唐嘉盛、全國政協前常委戴德豐二子戴進傑等。此外，海聯會理事、律師會前會長林新強，亦有機會循此界別晉身選委。

海聯會料獲40席選委

新制下的選委會改頭換面，第五界別中，全國性團體香港成員代表佔110席，僅次於港區人大、政協界別的190席，被視為「國家隊」力量。此界別分組包含5個團體， 即全國婦聯港區特邀代表、全國工商聯港區執委、全國僑聯港區委員、全國青聯港區委員，以及中華海外聯誼會港區理事。



有建制中人指，5個全國性團體中，海外聯誼會的港區成員最多，按比例會獲得較多議席，約40席，其次是全國青聯。

海聯會雲集政商界人士，港區理事包括港區人大代表霍震寰、全國政協常委兼恒基地產聯席主席李家傑，但這批人士本身已是人大、政協選委，今次海聯會選委料有較多新人出任，有傳唐英年長子唐嘉盛、四洲集團戴德豐二子戴進傑均有意參選。

部分人大政協需「轉跑道」



選委會組成大洗牌，所有合資格選民須在7月5日前重新登記，港區人大代表及政協委員本身是當然選委，但若然同時擔任另一界別分組的指明職位，則必須到該分組登記，因此部分人需「轉跑道」，例如港區人代黃玉山本身是基本法委員會委員，將成為法律界當然選委。



政圈耳語，全國政協常委唐英年本應循政協界別分組，自動成為選委，但近期獲告知可能要轉到體育、演藝、文化及出版界參選，因他本身是西九文化區管理局董事局主席，此舉亦可進一步提高安全系數，確保各界別均有堅定「愛國者」坐鎮。本身是全國政協委員的港協暨奧委會副會長霍啟剛，相信亦會轉戰體演文出界。