林鄭指確保愛國者治港　為解決深層次問題提供必須基礎

九龍社團聯會今日（19日）舉行成立24周年會慶暨第9屆理監事就職典禮，特首林鄭月娥致辭時表示，九龍社團聯會在選舉改制後，作為基層社團之一，將有代表參與選委會，期望他們選賢與能，團結社會力量，共同建設香港。

九社聯理事長徐莉表示，該會將增設國家安全及國民教育委員會推廣相關工作，亦會繼續帶領五大地區委員會，作為愛國愛港力量，為基層治理作新支持。

會長王惠貞解釋，有見及香港市民對國安法的理解有不清楚，香港對內地理解多停在探親、旅遊等層面，希望藉新成立的委員會多辦活動，如講座形式，讓市民參與、認識祖國，強調只有國家安全下，香港才能繁榮穩定地發展。



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九社聯將新設國安國教委員會

林鄭月娥在會上致辭時，讚揚九社聯永遠榮譽會長陳振彬、王惠貞長期領導會務，兩人早前分別獲頒大紫莉勳章及金紫荊星章，是實至名歸。

林鄭讚揚聯會在新冠疫情下推出服務，包括為舊式大廈及三無大廈消毒，與大眾同心抗疫，又推出協助青年到大灣區創業的計劃，形容聯會心繫祖國，建設社區，一直是港府堅實夥伴。

夏寶龍讚香港各界 林鄭：當然包括九社聯

林鄭引述港澳辦主任夏寶龍上周五發言，指夏提到「撐國安」的香港各界人士，當然包括九社聯，指國安法實施令社會大致穩定，改變選舉制度確保了「愛國者治港」，為香港準確落實「一國兩制」，保持長期繁榮穩定及解決各種深層次矛盾提供了必須基礎。

林鄭月娥在活動中發言。（盧翊銘攝）

王惠貞：新制下九社聯負更重要角色

王惠貞形容中央實施香港國安法，為本港編寫良政善治的新編章，指九社聯在新的選舉制度下有更重要的角色，未來將在服務方式及功能地位上創新，又提到自己在九社聯已擔任了四屆理事長，對各界支持及過去的指導感謝，第四屆轉為會長後亦會努力服務。

中聯辦九龍工作部部長郭亨斌指，九社聯成立以上高舉愛國精神，參與地區事務，在修例風波下堅持支持港府施政，協助對抗新冠疫情，形容他們是無名英雄，提到聯會安排中共百年講座。